ST-CERNY, Pierrette née Dulude



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 25 septembre 2021, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Pierrette (Dulude) St-Cerny, entourée de ses filles et sa petite-fille Claude. Elle était l'épouse de feu Marc St-Cerny.Elle laisse dans le deuil, ses filles: Lise (Vincent Hardy), José (Michel Gosselin), Anne (feu Michel Sauvé), Marthe (Serge Beauchemin), Paule (Yves Hébert) et Suzie (Daniel Trudeau), ses petits-enfants: Claude, Dominic, Julie, Anne, Camille, Luce, Félix et Merlin, ses arrière-petits-enfants, Charlie, Clara, Raphaelle et Jules ainsi que sa soeur Monique, ses nièces et neveux.La famille souhaite remercier sincèrement ses équipes soignantes, Nathalie Potvin M.D., le personnel de la Résidence Florentine-Dansereau, le personnel du 6e Sud de l'hôpital Pierre-Boucher, Claude Arsenault M.D. et Katherine Buote M.D.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-François-Xavier de Verchères (596 route Marie-Victorin) le samedi 9 octobre à compter de 13h. Les funérailles seront célébrées à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière de Verchères.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Florentine-Dansereau (21 rue Saint-Pascal, Verchères, QC, Canada, J0L 2R0) ou à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr/agissez/faites-un-donS. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES/ 450-583-3511