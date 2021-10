Chute des naissances depuis le début de la pandémie

Le nombre de naissances au pays a connu une légère baisse depuis le début de la pandémie, selon Statistique Canada.

En effet, l’année 2020 s’est conclue avec 358 604 naissances d’un océan à l’autre, soit 13 434 naissances de moins que les 372 038 recensés en 2019.

Bien que la dénatalité n’est pas un phénomène nouveau au Canada, il s’agit de la plus forte baisse d'une année à l'autre (3,6 %) depuis 2006. Cette chute de la natalité a été observée partout au Canada.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette chute marquée, selon Statistique Canada. La diminution de la migration internationale, la fermeture d'écoles et de garderies, des pertes d'emplois et l’incertitude financière – autant d’éléments exacerbés par la pandémie – sont notamment évoquées par l’organisme en guise d’explications.

«Une baisse semblable du nombre de naissances a aussi été observée dans plusieurs autres pays de 2019 à 2020. Par exemple, les États-Unis ont déclaré une diminution de 4,0 % du nombre de naissances, tandis que l'Angleterre et le Pays de Galles ont déclaré une baisse de 3,9 %», a noté Statistique Canada dans son étude parue mardi dernier.

Partout sauf à l’hôpital

Par ailleurs, bien que toujours marginal, le nombre de naissances hors des hôpitaux a augmenté au cours de la dernière année, passant de 6484 en 2019 à 7606 en 2020

La crainte d'aller dans un hôpital où se trouvaient des patients atteints de la COVID-19 pourrait en avoir influencé plusieurs dans leur choix du lieu où donner naissance.

«Ce type de tendance n'est pas nouveau et a été observé au cours d'éclosions de maladies précédentes. Selon l'Association des sages-femmes de l'Ontario, il y a eu une augmentation de la demande de présence de sages-femmes pour les accouchements à domicile pendant l'éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) à Toronto en 2003», a noté Statistique Canada.

Parmi les provinces affectant le plus cette statistique, l’Ontario (3 187 en 2019 et 3 861 en 2020) et l’Alberta (1 462 en 2019 et 1 853 en 2020) sont les deux provinces qui ont connu le plus grand nombre de naissances ayant eu lieu ailleurs qu'en milieu hospitalier en plus d'une décennie. La Colombie-Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan ont connu également des augmentations marquées.