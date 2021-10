Comme il est difficile, le job de parent!

On est une famille recomposée qui entame une autre année scolaire avec nos quatre enfants de quatre, dix, onze et treize ans. Deux sont à moi, une à mon mari, et la petite dernière, à nous deux. On est fiers de notre gang, mais on a un mal fou à vivre à plein temps dans la fièvre des activités que leur bien-être et leur évolution nous imposent de septembre à juin.

Une chance qu’il y a l’été pour relaxer un peu pendant que les trois plus vieux sont dans des camps et qu’on prend des vacances relax autour de notre piscine dans la cour arrière de la maison avec juste la petite dernière à s’occuper. Sinon je pense qu’on deviendrait fous.

Je ne sais pas comment ils font, les autres parents, avec toutes les exigences des enfants d’aujourd’hui, mais nous, on commence à peine l’année scolaire et on est déjà presque au bout du rouleau. Entre la préparation à la rentrée de chacun, le magasinage pour se procurer « les must » de la saison, l’obligation de leur redonner des habitudes de vie plus conformes à des horaires d’automne, croyez-moi, c’est du gros sport. Et le pire dans notre cas, c’est que la discipline, c’est moi qui dois m’en charger, si je veux qu’elle existe. Même si je fais tout ce que je peux, j’ai toujours l’impression de ne pas en faire assez.

On aimerait donc pouvoir parler de notre situation avec d’autres parents de notre entourage et échanger sur la façon dont ils arrivent à s’en sortir. Mais on n’ose pas le faire parce qu’on a peur d’avoir l’air de parents sans allure qui manquent du minimum de maturité. Trouvez-vous comme mon conjoint que j’exagère, et que je devrais faire comme lui, c’est-à-dire laisser aller plus de choses sans stresser ?

Mère en questionnement

Le fait de ne pas rigoler tous les jours comme parents est représentatif de la vie de tous les parents, même s’il est en général tabou d’en parler. Dans votre cas en plus, il y a la problématique de la famille recomposée qui vient compliquer l’opération.

Comme plusieurs autres, votre famille me semble fonctionner à un rythme étourdissant, même si vous avez l’impression de ne pas en faire assez. Alors qu’au contraire, peut-être en faites-vous trop ? Il serait bon de vous asseoir avec votre conjoint pour évaluer ensemble ce que vous faites de trop et dont vous pourriez soulager votre quotidien, en plus de vous partager toutes les tâches, y compris celle de la discipline.

N’hésitez pas à échanger avec vos semblables sur ce que vous vivez. Vous risquez d’avoir la surprise de constater à quel point vous n’êtes pas les seuls parents à vivre cette angoisse. Je vous signale la conclusion de la journaliste américaine Jennifer Senior, qui s’est penchée sur la vie des parents d’aujourd’hui : « Des moments de grande joie et de satisfaction profonde qui émergent d’une mer de frustrations, de difficultés et de culpabilité. »