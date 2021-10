Des conseils juridiques gratuits qui peuvent faire la différence

L’accès à des conseils juridiques gratuits pour les femmes victimes de violence conjugale et sexuelle, annoncé par Québec cette semaine, est une excellente nouvelle aux yeux de Nathalie Villeneuve, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Dévoilé par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, le programme, évalué à 3 millions $ par année, vise à offrir quatre heures de consultation juridique gratuites aux victimes, peu importe leurs revenus.

«Bien évidemment, tout n’est pas encore installé [...], mais plus les femmes sont accompagnées et soutenues dans leur démarche, plus elles pourront aller au bout de ce processus-là qui est difficile», a expliqué Mme Villeneuve en entrevue à LCN dimanche matin.

Même si certains estiment que quatre heures de conseils ne soient pas assez, Nathalie Villeneuve croit que celles-ci peuvent faire la différence auprès des femmes.

«Les femmes, quand elles quittent un conjoint, elles ont beaucoup de questions au niveau de la séparation, au niveau de leurs droits. Ça peut faire la différence chez des femmes de savoir qu’elles auront rapidement des réponses à leurs questions», estime-t-elle.

«On est conscient que quatre heures, ça ne va pas régler tout un dossier de séparation ou de divorce, ou de garde d’enfants, mais ça va pouvoir aider les femmes dans tout le processus», croit Mme Villeneuve.