Écrasement mortel à Montréal: un problème de moteur pourrait être en cause

Un problème de moteur pourrait être l’origine de l’écrasement de l’avion qui a eu lieu hier soir à Montréal, avance le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST).

«Les premières indications, c’est que c’est peut-être un problème de moteur, mais il faut continuer à recueillir les informations pour bien [connaître] les circonstances», a fait savoir le porte-parole Chris Krepsi.

Le petit appareil de type Cessna 172 qui affichait «Chantal Will You Marry Me» s’était envolé d’un aérodrome de Saint-Mathieu, à l’ouest de l’autoroute 15, pour terminer violemment sa course au parc de Dieppe, à Montréal, vers 18h.

L’incident a enlevé la vie à une personne qui était passagère, selon les premières informations du BST. Le pilote a quant à lui été gravement blessé.

