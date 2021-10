Ensemble Montréal complète son équipe dans LaSalle et sur Le Plateau-Mont-Royal

Le parti de Denis Coderre, Ensemble Montréal, a annoncé dimanche la candidature de plusieurs conseillers dans différents districts et arrondissements.

Steven Laperrière, directeur général du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), a d’abord annoncé qu’il convoitait la mairie de LaSalle.

«Je connais très bien les défis que vivent les personnes à mobilité réduite. L’insensibilité de l’actuelle administration face à cette réalité m’a poussé à m’impliquer en politique», a expliqué M. Laperrière par voie de communiqué.

L’infirmier Naveed Hussain se présente quant à lui dans le district de Sault–Saint-Louis comme conseiller de la Ville. Juan Mendez et Anthony Perritto se présentent aux postes de conseillers d’arrondissement de ce district.

Candidats au district de Cecil-P.-Newman

Ensemble Montréal a aussi annoncé la candidature de Monique Vallée, qui se présente au poste de conseillère de la Ville dans le district de Cecil-P.-Newman et qui effectue du même coup un retour en politique municipale. Dans le passé, Mme Vallée a notamment siégé au sein du comité exécutif à titre de responsable du développement social et communautaire sous l’administration Coderre.

La rédactrice au Réseau des sports (RDS) Catherine Bourgoin et le gestionnaire et consultant de carrière Michael (Peter) Morin se présentent de leur côté comme conseillère et conseiller d’arrondissement dans ce district.

Autres candidats

Sur le Plateau, Ensemble Montréal pourra compter sur Shant Karabajak, un enseignant au secondaire qui se présente à la mairie de l’arrondissement.

Dans le district du Mile-End, Mélissa Bernier et Benoit Rouleau se présentent respectivement comme conseillère de la Ville et conseiller d’arrondissement.

L’ancien candidat à l’élection partielle à la mairie du Plateau-Mont-Royal en 2019, Jean-Pierre Szaraz, se présente pour sa part comme conseiller d’arrondissement dans Jeanne-Mance. Il souhaite ramener le vivre-ensemble et la sécurité dans ce secteur de l’arrondissement.

L’entrepreneur et chef cuisinier péruvien, Martin Oré, tentera lui de se faire élire comme conseiller de la Ville dans le même district.

Olivia Pulcheria Kowalski et Hugo Valley se présentent respectivement aux postes de conseillère de la Ville et de conseiller d’arrondissement pour le district De Lorimier.

«Plusieurs commerçants du Plateau-Mont-Royal ont été durement affectés pendant la pandémie. J’ai une pensée particulière pour les familles qui font face à une hausse drastique de la circulation dans les ruelles adjacentes lors de la piétonnisation de l’artère commerciale et qui ont reçu peu de collaboration de la part de l’actuelle administration», a mentionné Denis Coderre.