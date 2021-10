Le nouveau projet jeunesse de Stéphanie Lapointe

Ses carrières de chanteuse et de comédienne ont été mises de côté. Son parcours d’auteure jeunesse, par contre, continue d’être développé avec passion. Après le succès de ses romans Fanny Cloutier – dont une adaptation ciné est en chantier – Stéphanie Lapointe est sortie de sa zone de confort pour signer les textes de la série Les Cavaliers destinée à UnisTV à l’hiver 2022 et ensuite au Club illico.

Bien sûr, elle a grandement appris en bâtissant les épisodes de la première saison de cette production jeunesse qui se déroule en plein univers équestre. Mais il lui a fallu investir beaucoup de temps pour accoucher de 13 épisodes qui ont été mis en images par Sarah Pellerin au cours de l’été.

« Je me rappelle à quel point, au début, j’ai trouvé ça vertigineux. Je pense que j’ai passé un mois à regarder ma feuille ; je savais ce que je voulais raconter, mais le comment..., confie Stéphanie Lapointe. Je suis autodidacte par rapport à tout ça ; je n’ai pas fait d’école et c’est là que je me suis rendu compte à quel point la technique, la structure et la manière de travailler étaient importantes en scénarisation. »

Entretenant déjà un lien étroit avec le public jeunesse grâce à ses livres, l’autrice a retenu des thèmes importants.

« En travaillant sur une série équestre qui met en scène des jeunes animés par la même passion, on ne pouvait pas passer à côté de la question de la performance. Qu’est-ce que se dépasser dans la vie ? [...] La ligne est mince entre une passion qui nous sauve la vie et donne un sens à notre existence, et une passion qui nous gruge ou nous fait dépasser des limites qui ne sont pas acceptables. »

Laisser voguer

Stéphanie Lapointe a obtenu carte blanche pour se lancer dans l’écriture de la série, appuyée par deux coscénaristes. Afin de donner vie à ce premier projet de fiction porté à l’écran, qui s’articule autour de Charlie (Rosalie Pépin) et de son cheval Orion – qu’elle doit délaisser pour reprendre la compétition – il lui a toutefois fallu faire preuve d’un grand abandon. « Ça demande une abnégation que je trouve vraiment saine, dit la principale intéressée. Quand j’étais chanteuse, ou plus récemment comédienne, il y avait toujours une partie de moi qui restait en contrôle du projet jusqu’au bout. Là, c’est comme de dire “je vous fais confiance”. »