L’inquisition

La première recommandation du rapport de la coroner Géhane Kamel indique que le gouvernement du Québec doit reconnaître l’existence de la discrimination systémique et prendre l’engagement de contribuer à son élimination.

La conclusion de madame Kamel n’a rien de surprenant si on se rappelle qu’au début de ses audiences publiques, elle avait plus l’allure d’une inquisitrice que d’une enquêteuse neutre et impartiale.

Elle semblait plus militante que coroner en recherche de compréhension. Elle avait l’air d’une juge qui se substitue au procureur pour étayer sa thèse.

Sans vouloir sombrer dans le complotisme, on peut penser que ce ne soit pas par hasard que son rapport ait été éventé dans La Presse le jour même de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

D’autre part, nos premiers ministres n’ont guère été plus habiles dernièrement.

Justin Trudeau sans bottines

Le premier ministre canadien nous a habitués aux excuses et aux promesses d’un nouveau monde. Il ose parfois se parer des costumes traditionnels des communautés auxquelles il promet la lune.

La parole est impeccable, mais ses actions tardent toujours à venir après des années d’un repentir paraissant de moins en moins sincère. Il a préféré être absent des cérémonies officielles lors de la Journée nationale de vérité et de réconciliation.

Son absence s’expliquerait-elle par le jugement de la Cour d’appel qui a débouté le gouvernement fédéral dans son recours contre une décision du Tribunal canadien des droits de la personne ordonnant de verser une compensation de 40 000 $ à chaque enfant des Premières Nations forcé de fréquenter un pensionnat ?

S’il avait été présent dans un événement relié à la Journée nationale, il aurait été appelé à commenter la décision de la Cour d’appel et surtout à se faire demander si son gouvernement avait l’intention d’en appeler à la Cour suprême.

Rien de très glorieux pour un premier ministre qui voudrait se présenter comme un redresseur de torts !

François Legault bouillant

Je peux comprendre le premier ministre québécois de se montrer réticent à reconnaître la discrimination systémique et j’aurais tendance à adopter la même posture si j’étais à sa place.

Il doit considérer tous les impacts juridiques qu’une telle reconnaissance peut entraîner sur nos choix politiques et sociaux.

En plus, il est difficile d’entreprendre un dialogue avec quelqu’un qui te demande d’être à genoux au point de départ.

Tout cela n’excuse toutefois pas sa mauvaise attitude des derniers jours face à ce débat et au questionnement sur une journée fériée.

Je ne crois pas que monsieur Legault soit insensible au racisme et au sort des minorités. Il doit cependant mieux soigner ses réponses et se montrer diplomate.

Sur le racisme, l’heure est à ouvrir un grand chantier qui pourrait au besoin déboucher sur des actions pour contrer la discrimination systémique en balisant les impacts d’une telle reconnaissance.

Sur un congé férié, il aurait pu dépasser le réflexe comptable pour au moins entrouvrir la porte sur la réflexion !