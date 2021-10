Marche pour l’amyotrophie musculaire spinale à Montréal

Un groupe de parents et de supporters ont marché dimanche matin à Montréal pour faire pression sur le ministère de la Santé et des Services sociaux afin qu’il permette aux enfants atteints d’amyotrophie musculaire spinale (AMS) de recevoir un traitement génique.

Depuis des semaines, les familles touchées par la maladie rare et dégénérative demandent au gouvernement québécois de conclure une entente intérimaire pour rendre accessible le Zolgensma, un médicament génique à injection unique. Son utilisation et son coût font présentement l’objet de négociations avec les autres provinces et la pharmaceutique responsable du traitement, Novartis Canada.

«On se bat aujourd’hui pour une médication qui a été approuvée par Santé Canada et l’INESSS, mais qu’en ce moment on ne peut pas avoir à cause des négociations qui sont en cours», a soutenu avec émotion, Julie Trubiano, organisatrice de l’événement et maman de deux petites filles atteintes d’AMS.

Actuellement, les enfants atteints de l’AMS peuvent être traités avec le Spinraza, un médicament remboursé par Québec qui freine le développement de la maladie, mais qui doit être pris pendant toute la vie du patient.

Le Zolgensma, lui, pourrait permettre de la guérir, avec une seule administration. La plage idéale pour le recevoir est avant l’âge de deux ans, mais préférablement à 6 mois, a précisé Diane Bruneau, la mère de Mme Turbiano. Le médicament est la seule thérapie génique ayant reçu l'aval de Santé Canada.

Il remplace le gène manquant ou brisé et freine les effets dégénératifs. Il n’est cependant toujours pas reconnu par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et coûte actuellement 2,8 millions $.

«Ce qu’on demande, c’est une entente intérimaire en attendant que les provinces statuent sur le prix du traitement. L’Alberta et l’Ontario ont, de leur côté, déjà conclu un "Interim agreement" avec Novartis», a souligné Diane Bruneau.

L’Ontario et l’Alberta sont les deux seules provinces canadiennes à avoir couvert les coûts de l’administration du traitement avant la fin des négociations, dont une grâce au principe de Jordan qui vise à permettre à tous les enfants des Premières Nations d’avoir accès à des soins de santé, en janvier dernier.

Dans une lettre envoyée à Mme Bruneau le 2 septembre dernier, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a notamment souligné qu’elle ne rembourserait pas le Zolgensma advenant son inscription à la liste des médicaments fournis uniquement en établissements. «Ce sera aux établissements de la santé de le faire», a-t-elle indiqué. Par contre, c’est au MSSS de mettre à jour la liste des médicaments couverts par le régime général. Il est également responsable des négociations liées au prix, a ajouté la RAMQ.

Pour le moment, seuls l'Ontario et la région de Baffin au Nunavut offrent un dépistage de l’AMS dès la naissance. L'Alberta et le Manitoba lanceront quant à elles leurs propres projets pilotes pour développer le dépistage néonatal de la maladie, mais pas avant l'année prochaine, avait rapporté le «Globe and Mail», à la fin septembre. La planification des programmes de tests AMS est également en cours au Québec.

Au Québec, une personne sur 50 est porteuse de la maladie et les deux parents doivent être porteurs du gène pour transmettre la maladie au bébé.