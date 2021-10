[Photos] Un 15e vélo fantôme installé à Montréal

Un 15e vélo fantôme a été installé dimanche matin à Montréal, à l’endroit où un cycliste de 31 ans a perdu la vie lundi dernier après avoir été happé par un camion à l’intersection des avenues Mont-Royal et du Parc.

Plusieurs proches d’Andrea Rovere et des élus de la métropole se sont réunis vers 11 h pour une cérémonie lors de l’installation du vélo blanc au lieu où le cycliste italien a été percuté le 27 septembre dernier.

«Nous souhaitons que la présence du vélo fasse réfléchir sur l’importance d’agir rapidement pour que la Ville dans laquelle nous vivions soit sécuritaire pour les usagers et les usagères les plus vulnérables dans l’espace public», a déclaré Séverine Le Page, porte-parole de l’organisme Vélo fantôme.

Des fleurs et des bougies ont également été déposées à proximité de la plaque commémorative alors que cet événement faisait lieu de cérémonie d’adieu pour les amis de M. Rovere, dont le corps doit être rapatrié dans sa famille en Italie.

«Depuis lundi, tout le monde parle de réaménager cette intersection et c’est tant mieux, mais cela aurait dû être fait il y a plusieurs décennies. De plus, il faut aller au-delà, c’est toute l’avenue du Parc qui doit être sécurisée et remise à l’échelle humaine», a insisté une autre porte-parole de l’organisme, Shanti Larochelle. Parmi les élus présents sur place se trouvait Luc Rabouin, maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. «C’était une cérémonie très bouleversante», a-t-il souligné en entrevue à LCN quelques heures plus tard.

Le maire de l’arrondissement a notamment reconnu que de nombreux aménagements doivent être réalisés à Montréal pour assurer la sécurité des cyclistes, mais aussi des piétons qui sont victimes d’accidents de la route.

«On a beaucoup de rattrapage à faire parce que nos grandes artères à Montréal ont été aménagées à une autre époque, pour assurer la fluidité automobile», a-t-il expliqué, ajoutant que l’avenue du Parc doit être complètement repensée.

Des aménagements transitoires ont d’ailleurs été réclamés par la Ville, comme la mise en place de photos-radars, a notamment affirmé M. Rabouin.

Il s’agit de la deuxième installation d’un vélo blanc depuis le début de l’année 2021 après celui de Maxime Levesque déposé en juin dernier sur l’avenue Papineau, au sud du boulevard Saint-Joseph.