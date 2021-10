Plus de 500 000 $ pour la promotion du français auprès des immigrants

Québec va octroyer plus de 500 000 $ en subventions afin de soutenir des organismes qui font la promotion et la valorisation de la langue française auprès des personnes immigrantes de la région de Montréal.

En tout, 12 organismes se partageront 513 000 $, a annoncé dimanche le ministre de la Justice et responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette.

Les projets contribueront à renforcer l’usage du français comme langue d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes. Ils visent également à favoriser l’adhésion et la contribution des immigrants à la société québécoise.

«Il est fondamental pour notre gouvernement d’assurer la pérennité et la vitalité de la langue française [...] Notre langue est un vecteur d’intégration et son appropriation par les communautés immigrantes permettra à toutes et à tous de s’épanouir pleinement au Québec», a indiqué le ministre Jolin-Barrette par voie de communiqué.

«Comme métropole du Québec, Montréal doit maintenir son rôle de modèle fort et positif, notamment en matière de langue française [...] Grâce à ces efforts, nous pourrons faire avancer les choses», a ajouté Chantal Rouleau, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal.

Les initiatives régionales ont été retenues dans le cadre de l’édition 2020-2021 de l’appel de projets du Programme de promotion et de valorisation de la langue française. À l’échelle du Québec, en vertu de ce programme, le gouvernement du Québec a octroyé une somme de 1 247 100 $ pour soutenir 29 projets.