Promenade-Bellerive: un accès à la baignade dès l’été prochain, promet Projet Montréal

Projet Montréal s’est engagé à améliorer l’accès aux berges de la métropole, en proposant de rendre possible la baignade dès l’été 2022 au parc de la Promenade-Bellerive, situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

«Pour notre équipe, l’accès à nos berges et à nos cours d’eau est une priorité. Nous sommes déterminés à rendre nos berges toujours plus accessibles, à garder nos rives en santé, et à célébrer notre insularité», a déclaré dimanche la cheffe de Projet Montréal et mairesse sortante de la Ville, Valérie Plante.

Après la mise en place d’un espace public ainsi que d’une aire de repos avec jeux et mobilier de détente, la halte Bellerive devrait aussi accueillir un café, une buvette et un «biergarten». Une programmation culturelle et récréosportive verra également le jour.

«Ce qu’il manque maintenant, c’est un accès au Fleuve. C’est la pièce manquante du puzzle pour en faire un lieu encore plus attrayant, où les visiteurs pourront profiter du caractère naturel de l’endroit et de tout ce qu’il a à offrir», a mentionné Pierre Lessard-Blais, maire sortant de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Des études et autorisations gouvernementales ont déjà été menées pour concrétiser ce projet de baignade pour les Montréalais, a précisé Projet Montréal.

En dehors de la Promenade-Bellerive, des terrains acquis en rive après des inondations de 2017 et de 2019 seront aménagés pour diminuer l’impact de possibles crues dans le futur.