Qui fait les meilleures pizzas à Montréal?

Pour la première fois, plusieurs dizaines de pizzaïoli professionnels et amateurs mettront leur talent à l'épreuve lors d'une compétition organisée prochainement à Montréal.

Réunissant une cinquantaine de candidats, amateurs et professionnels des régions de Québec et de Montréal, et même de Toronto, la compétition permettra de déterminer qui fait la meilleure pizza, et ce, dans plusieurs styles.

Le Pizza Fest Challenge 2021 sera diffusé en direct sur Instagram et sur Facebook le 5 octobre, entre 8 h et 17 h.

«L'objectif est d'abord de rassembler les passionnés et les gens de la communauté pizza, et ultimement, de renouveler l'événement chaque année. On voudrait en faire quelque chose d'aussi majeur que l'Expo Pizza International de Las Vegas, avec des kiosques d'exposants et des ateliers de formation», explique Mathieu Fortin, organisateur et instigateur de la chaine YouTube Pizzamath, où l'on découvre les pizzerias de quartiers de Montréal.

Les juges Joe Leroux, de chez Amadio's Pizza (Mississauga), Fabrizio Iocco, chef corporatif chez Hot Rocks (Drummondville), Saverio Pileggi, de Sinergie Fraicheur (Montréal) et Jason Fuoco, de la Fromagerie Fuoco (Sainte-Sophie), jugeront les pizzas réalisées selon des critères bien précis, comme la qualité de la sauce tomate et celle de la pâte et de sa cuisson.

«Les participants apporteront leur pâte et leurs ingrédients, et ils devront tous faire une Margherita, entre autres. Ça peut sembler simple, une pizza avec tomate et mozzarella, mais la Margherita est un plat classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui doit respecter certains standards, ce n'est pas n'importe quoi!» souligne Mathieu Fortin.

Les participants devront aussi réaliser une création spéciale de leur choix, avec comme critère obligatoire d'utiliser la mozzarella «fior di latte di buffala» de la Fromagerie Fuoco, un fromage typiquement italien réalisé au Québec à partir du lait d'un troupeau de bufflonnes québécoises.

Les gagnants remporteront un voyage à l'International Pizza Expo de Las Vegas et des articles de cuisine pour alimenter leur passion de la pizza.

On peut suivre le Pizza Fest Challenge en ligne le 5 octobre sur Facebook @pizzafestchallenge et sur Instagram @pizzafest_challenge