Refusons l’économie du savoir

Économie du savoir, en voilà un bel oxymore! Et bien non, détrompez-vous! Il est tout à fait possible de marchander notre sapience collective et les universités québécoises sont ouvertes pour les affaires.

Que vous soyez un grand cabinet d’avocats montréalais ou une institution financière ayant son pignon sur Bay Street, nos établissements scientifiques se feront un plaisir d’accepter vos généreuses contributions. En retour, vous aurez le privilège d’apposer votre marque de commerce à une salle de classe, un pavillon, ou même une chaire de recherche, pourquoi pas ?

Nous apprenions d’ailleurs ce septembre que Québec s’apprêterait à reformer le milieu universitaire, de manière à pousser les étudiants à choisir des programmes «plus payants». Il ne faudrait tout de même pas que les fonds publics servent à financer des domaines inutiles, vous en conviendrez.

Une Silicon Valley «made in Quebec»

Cette volonté d’arrimer le milieu de l’éducation avec les exigences du marché ne date pas d’hier pour les hautes instances politiques et universitaires. En 2013, alors que la Coalition avenir Québec en était encore à ses balbutiements, François Legault publie Cap sur un Québec gagnant aux Éditions Boréal.

Ce livre nous présente les grandes idées économiques de celui qui sera élu Premier ministre en 2018. Au menu : la création d’une «zone d’innovation» s’enracinant dans la vallée du Saint-Laurent. L’auteur propose notamment une multiplication des partenariats entreprises-universités et une commercialisation de la recherche appliquée.

L’ancien ministre péquiste avoue s’inspirer de la Silicon Valley, technopole célèbre pour sa culture des startups et son nombre de milliardaires issus du secteur des hautes technologies, dans un État où les disparités économiques atteignent des sommets records.

Mr. Legault s’apprête-t-il à réaliser son rêve californien ?

Et les sciences humaines ?

J’ai débuté mon baccalauréat en histoire ce septembre, et je dois avouer que je ressens un profond malaise devant ce genre de discours. Opérer une distinction nette entre ce que l’on nomme des «programmes d’avenir» et les sciences humaines relève d’une vision purement mercantile de l’éducation.

Exit alors le développement d’un esprit critique, la remise en question des cadres établis et l’atteinte d’un certain standard en termes de culture. Encore une fois, l’étudiant est appelé à devoir justifier la pertinence de son choix d’études.

Et pourtant, nous pourrions aisément argumenter que ces valeurs sont capitales pour la santé de notre société. La pandémie nous a enseigné à la dure que nous ne sommes pas à l’abris de la propagation de fausses nouvelles et d’une hausse déplorable du racisme, notamment à l’égard de la diaspora asiatique.

En plus de nous prodiguer une plus grande ouverture sur le monde, les humanités nous offrent les schémas conceptuels nous permettant de combattre ces tristes réalités.

Mais bref. Si vous me cherchez, je quitte pour la Californie afin d’y refaire ma vie dans le domaine du digital marketing.

Nikolas Morel-Ferland, Étudiants à l’Université de Sherbrooke