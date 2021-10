Télé nostalgie: de tous les genres pour Cynthia Wu-Maheux

L’imagination fertile de Cynthia Wu-Maheux a été rassasiée, durant sa jeunesse, par des rendez-vous télé fort différents. D’Iniminimagino au Petit vampire, en passant par des séries policières et d’autres d’actions, ce ne sont pas les souvenirs télé qui lui manquent.

Cynthia, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

Top un : Iniminimagimo. « Oh my god! ! » Aux deux minutes, je demandais : « Ça commence-tu, Maman ? » Elle disait : « Quand ça va commencer, je vais te le dire. T’en fais pas, je ne t’oublie pas. » J’avais tellement hâte [...] Barbe Bleue, c’est lui qui m’a marquée le plus [...] Quand il ouvre la porte et tu ne vois que les jambes nues et les jaquettes des femmes qui pendent... Même en tant qu’adulte, cette scène m’a un peu troublée. Aussi, l’émission Le petit vampire. Je l’avais associée à une gardienne parce qu’elle était venue, avait ouvert la télé et ça jouait. J’avais hâte qu’elle revienne ; il y avait des émissions « le fun » quand elle venait.

Vos plus beaux souvenirs télé ont été vécus quand vous étiez seule ou en famille ?

Mes parents sont séparés. Avec Maman, on écoutait vraiment beaucoup de trucs policiers quand j’étais jeune. Fortier a été l’un de nos classiques. RoboCop, en télésérie, c’était violent sur un temps rare, mais j’aimais ça. Aussi, Elle écrivait au meurtre et Columbo. Avec mon père, j’écoutais beaucoup les films d’action comme Aigle de fer, Piège de cristal... J’écoutais beaucoup TQS. Ça brassait : les Terminator et Conan le barbare avec Arnold Schwarzenegger... Seule, je me faisais des tentes avec des couvertures et j’écoutais les Fais-moi peur, Frissons.

Y a-t-il un personnage ou une actrice qui ont influencé la comédienne que vous êtes devenue ?

Je pense que j’ai toujours eu une imagination débordante. Je me déguisais et je faisais des personnages. J’avais des modèles, mais ce n’était pas tant pour être une actrice, mais plus pour la « job » que j’aimerais faire. C’étaient des personnages qui venaient me chercher, comme Mary Poppins de Julie Andrews. Elle était mon modèle. Wow ! Elle est stricte, mais en même temps pleine de magie. Elle a un sourire dans l’œil, mais elle est très élégante. Elle est aussi capable d’avoir du fun.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Ce sont de beaux projets. Il y a vraiment de belles réflexions à avoir si on continue à faire de super projets pour les enfants, qu’on ne les oublie pas... Je pense que Télé-Québec est un bon exemple du lien qu’elle garde avec les enfants. Ce n’est pas juste de l’importation. On continue à créer pour eux. Alix et les Merveilleux, c’était un bon exemple ; c’était pour les enfants, et ça passait à Télé-Québec et Radio-Canada. Il faut que ça continue parce que ça reste l’univers de chez nous.

Cynthia Wu-Maheux sera de la seconde saison de la série Le 422 attendue durant le temps des Fêtes, à Télé-Québec. La chaîne rediffuse également Alix et les Merveilleux (lundi au vendredi, 10 h et 17 h 30), émission pour laquelle la comé