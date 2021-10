Une semaine bla, bla, bla

En voyant Justin Trudeau en vacances, j’ai pensé à Greta Thunberg.

Blablabla...

Idem pour François Legault et sa productivité sur la question d’un jour férié pour la Journée vérité et réconciliation.

Blablabla...

Idem aussi face à la levée de boucliers suite à la recommandation de la coroner Géhane Kamel de reconnaître le racisme systémique envers les autochtones.

Blablabla...

Finalement, la réconciliation, c’est comme les changements climatiques. Tout le monde est en faveur jusqu’au moment où ça nous force à remettre en question nos habitudes et privilèges.

Greta a raison

C’est vrai, Greta Thunberg est agaçante avec son ton moralisateur. Sa vision binaire de la lutte contre les changements climatiques est totalement simpliste.

Mais quand Greta Thunberg dénonce l’hypocrisie des discours sur le « rebâtir en mieux », « les opportunités à saisir », le net zéro d’ici 2050, elle a raison.

Ces discours sont devenus des slogans pour se donner bonne conscience, comme les chandails orange et cette expression galvaudée à droite et à gauche de « réconciliation ».

Dans un cas comme dans l’autre, on s’indigne, on marche dans la rue, on gobe les promesses vagues de progrès, de virages verts. Les milliards investis nous rassurent.

Dix-sept milliards de dollars dans l’économie verte, ça doit bien vouloir dire qu’on est dans la bonne direction ?

Dix-huit milliards de dollars pour l’eau potable, le logement, l’éducation, c’est historique non ?

Oui et oui.

Mais la réalité demeure qu’on agit à la périphérie du problème.

Les racines de la crise

Greta Thunberg a raison lorsqu’elle fait valoir qu’on ne réglera pas la crise climatique sans s’attaquer aux racines du problème.

Elle cite le colonialisme. Ouf, on ne réinventera pas l’histoire du monde !

On devrait commencer par notre surconsommation collective. Or, il faudrait un gouvernement qui impose des changements radicaux à nos habitudes de vie. Qui en a envie ? Ni nos politiciens. Ni nous, les électeurs.

Pareil sur le front de la réconciliation.

On peut bien rendre les conditions de vie sur les réserves moins dégradantes. On peut aussi reprocher au gouvernement Trudeau de n’avoir pas osé abroger la Loi sur les Indiens.

Mais sommes-nous prêts à aller là ?

Ça voudrait dire régler les revendications territoriales. Reconnaître que les Attikameks ont des droits sur un territoire deux fois plus grand que la Mauricie ? Et que dire du Nitassinan ? Le territoire traditionnel des Innus qui s’étend du Lac-Saint-Jean jusqu’au nord du Labrador. Et le territoire Anishnabe, et les autres ?

L’exploitation de nos ressources naturelles pèse dans la balance. Un de nos grands moteurs économiques. La société québécoise est-elle prête à les partager ?

Alors on pleure Joyce Echaquan. On s’émeut des séquelles des pensionnats. On s’obstine sur le mot « racisme systémique ».

C’est pas mal plus simple que de s’attaquer au cœur du problème.

Alors le blablabla de la classe politique, on peut bien s’en indigner. La vérité c’est qu’on s’en accommode.