Visages de notre histoire: portrait d’Antonia Nantel

Une enfance bercée par la musique

Née le 14 avril 1886 à Saint-Jérôme, Antonia Nantel est la fille de Guillaume-Alphonse Nantel, député conservateur provincial, et d’Emma Tassé. Virtuose du piano dès l’âge de cinq ans, elle montre une grande affinité pour la musique classique, ce qui l’amène à étudier au conservatoire à Montréal, puis le chant et les arts dramatiques à Paris et à Londres. De retour au Québec, elle envisage de faire une carrière à l’opéra avant de faire la rencontre d’Athanase David, avec lequel elle se marie en 1908 et aura cinq enfants. Secrétaire de la province de Québec de 1919 à 1936, Athanase David encourage vivement son épouse à promouvoir la musique classique. En 1930, elle participe à la fondation de la Montreal Orchestra. Mais la discrimination envers les francophones l’amène à quitter l’ensemble dirigé par Douglas Clarke pour s’investir dans des projets qui soutiennent les artistes canadiens-français comme les musiciens et chefs d’orchestre Rosario Bourdon et Wilfrid Pelletier.

RÉALISATIONS

Rendre l’art accessible à tous

Photo © BAnQ Vieux-Montréal, Conrad Poirier, P48S1P13809

« Nous irons vers l’Est et donnerons à la population canadienne-française les concerts symphoniques auxquels elle a droit. » Ce slogan annonce la création en 1934 de la Société des concerts symphoniques de Montréal (SCSM), aujourd’hui mieux connue sous le nom de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Grâce à la ténacité d’Antonia Nantel, l’orchestre prend son envol sous une direction artistique francophone. Aux représentations en soirée s’ajoutent bientôt des matinées symphoniques pour initier la jeunesse à la musique classique. Délaissant graduellement la gestion de l’orchestre à Pierre Béique, elle fonde en 1936 les Festivals de Montréal avec Wilfrid Pelletier. Organisé par Antonia Nantel jusqu’en 1952, l’événement pluridisciplinaire met en vedette de grands concerts en plein air sur le mont Royal, mais aussi le théâtre, l’opéra, l’art lyrique et la peinture. Toutefois, ce n’est que 65 ans après le décès d’Antonia Nantel que l’on a redécouvert son importante contribution à la scène artistique montréalaise.

HÉRITAGE

Une reconnaissance tardive

Photo © BAnQ Vieux-Montréal, Conrad Poirier, P48S1P09593

« Si on parle musique à Montréal, c’est grâce à Mme Nantel » rapporte René Laporte, un témoin des débuts de l’OSM, en entrevue avec la journaliste Catherine Richer en 2020. Dans l’ombre de son éminent mari, Mme Athanase David, comme on l’appelle de son vivant, est l’une des nombreuses victimes de l’invisibilité historique des femmes. La redécouverte de la correspondance familiale par sa petite-fille, Françoise David, et par l’historien François Larose, a permis récemment de lever le voile sur l’importante contribution d’Antonia Nantel aux arts à Montréal. Pour concrétiser sa vision, elle parvient toujours à rallier autour d’elle les artistes et les mécènes. En tant que cofondatrice de l’OSM et des Festivals de Montréal, elle donne accès à la musique et autres formes d’art à un large public, mais aussi permet enfin aux artistes d’ici de se produire dans la province qui les a vus naître. Après un long oubli, l’héritage d’Antonia Nantel retrouve aujourd’hui son plein mérite.