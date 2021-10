Auston Matthews se rapproche d’un retour

La convalescence d’Auston Matthews poursuit son cours normal, mais l’attaquant des Maple Leafs de Toronto ne sait pas s’il sera en mesure de prendre part à un match préparatoire avant le début de la campagne.

Ayant subi une opération au poignet le 13 août, l’Américain de 24 ans a raté le début du camp d’entraînement avant de rejoindre ses coéquipiers sur la glace mardi dernier. Et à un peu plus d’une semaine du premier duel de la saison, la situation de Matthews évolue quotidiennement.

«Je prends la situation au jour le jour et je planifie toujours jouer le premier match, a-t-il dit en point de presse, lundi. Je me sens plutôt bien. Je pense que [mon poignet] a plutôt bien progressé chaque jour.»

«Au cours des deux dernières semaines, j'ai été en mesure de monter de quelques crans, de contrôler la rondelle, de tirer et simplement de me sentir plus à l'aise. Participer aux exercices avec les gars est un bon signe pour moi.»

Matthews pourrait toutefois amorcer le calendrier régulier sans avoir disputé la moindre rencontre. Reconnaissant tous les bienfaits des parties préparatoires, il a été incapable de confirmer sa présence à l’un des trois duels hors-concours des Leafs encore à l’horaire.

«Je pense que [jouer un match préparatoire] aurait beaucoup de valeur dans différents aspects, mais je ne suis pas trop sûr, a nuancé Matthews. Il nous reste quelques matchs, donc nous verrons comment ça se passe tout au long de la semaine.»

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a lui aussi été évasif, indiquant qu’il allait se fier à l’avis des médecins du club.

«Quand Auston et l'équipe médicale jugeront approprié qu'il reprenne sa pleine participation et soit prêt pour les matchs, nous le ferons bien sûr participer, a déclaré Keefe. D'ici là, il va continuer à suivre son processus et je n'ai aucun doute qu'il sera prêt.»