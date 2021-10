Cole Caufield de retour sur la patinoire

Cole Caufield était de retour à l’entraînement, lundi à Brossard, après avoir raté la dernière semaine du camp d’entraînement du Canadien de Montréal en raison d’une légère blessure.

• À lire aussi: Gallagher orphelin de trio

L'attaquant s’est blessé lors de la période d’échauffement d’un match intraéquipe au Centre Bell, le 26 septembre. Son absence, au cours de la semaine qui a suivi, était avant tout préventive, selon l'entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Cole Caufield est de retour sur la glace à Brossard. ⁦@TVASports⁩ pic.twitter.com/yrqvek1gdK — Jean-Michel Bourque (@JMichelBourque) October 4, 2021

Mardi, il patinait aux côtés de Nick Suzuki et Tyler Toffoli. Brendan Gallagher, qui l’avait remplacé sur cette unité, évoluait quant à lui avec Jake Evans et Joel Armia.

Caufield amorcera cette année sa deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH). En 10 rencontres de saison régulière, plus tôt cette année, il a inscrit quatre buts et ajouté une mention d’aide. Il a ensuite ajouté quatre filets et 12 points en 20 matchs en séries éliminatoires pour aider le Tricolore à se rendre jusqu’en finale de la coupe Stanley.

Le gardien québécois Samuel Montembeault, réclamé au ballottage en provenance des Panthers de la Floride samedi, participait pour sa part à une toute première séance avec sa nouvelle équipe. Jake Allen et Cayden Primeau étaient également sur la glace.

Trios à l’entraînement

Toffoli-Suzuki-Caufield

Drouin-Dvorak-Anderson

Armia-Evans-Gallagher

Lehkonen-Perreault-Belzile

À VOIR AUSSI