Dernier conseil municipal émotif pour Labeaume

À mille lieues des affrontements politiques intenses des dernières années, le dernier conseil municipal de l’ère Labeaume s’est déroulé lundi soir dans une atmosphère empreinte d’émotion et de respect mutuel entre les élus.

Régis Labeaume, à la tête de la Municipalité depuis décembre 2007, a eu la gorge nouée, par moments, lors de son discours d’ouverture. « J’ai bien l’intention de demeurer un ex pour très longtemps encore. J’ai bien dit un ex. Pas une belle-mère », a-t-il prévenu, sourire aux lèvres.

Quelques minutes plus tôt, le politicien avait dressé un bilan de son action en assurant « partir heureux ». L’homme de 65 ans, qui a participé à près de 400 conseils municipaux et comités pléniers en 14 ans, a admis avoir « hâte que ça finisse » et qu’il ne s’ennuiera pas de la joute politique.

Interrogé sur ses bons coups politiques, il a répondu que les réalisations flamboyantes comme les Fêtes du 400e, l’amphithéâtre ou le Centre de glaces ne constituent pas ses meilleurs souvenirs. Ce sont plutôt des réalisations aussi terre à terre que l’aménagement du territoire et la gestion des finances de la Ville qui le rendent le plus fier.

« La science la plus excitante est celle de l’urbanisme », s’est-il exprimé.

Pas de malversations

Il reste quelques dossiers à clore et des soupers d’adieux avec son équipe à organiser. Il faut aussi régler les derniers détails avec l’artiste qui fera son portrait. Celui-ci sera accroché dans l’allée des maires, dans le hall de l’hôtel de ville, où il ira rejoindre ses prédécesseurs qui sont passés à la tête de la capitale.

Le maire veut qu’on retienne de lui qu’il a fait « 14 ans de politique honnête et authentique ». C’est pour lui une fierté que son administration n’ait pas été empêtrée dans des scandales ou des malversations. Il s’en fait un point d’honneur.

Outre le maire, neuf conseillers municipaux ont siégé lundi à leur dernier conseil municipal. Ils ont tous remercié leurs proches et leurs électeurs.

Meilleure posture financière

Dans un autre ordre d’idées, l’administration municipale a révélé que le record établi cette année dans la construction a permis à la Ville de terminer l’année dans une meilleure posture financière qu’anticipé.

Le Service des finances s’attendait à clôturer l’année 2021 avec un déficit de 49,8 millions $, notamment en raison de la pandémie. Mais ces prévisions se sont embellies et le déficit sera finalement de 14 millions moins élevé (35,7 M$).

Cela fait en sorte que la Ville n’aura pas à piger dans son fonds de prévoyance et qu’elle s’en tirera avec les sommes octroyées par le gouvernement.

— Avec la collaboration de Stéphanie Martin

Des éloges et des adieux

« Que la meilleure gagne ! »

— Régis Labeaume, concluant son discours d’ouverture avec un clin d’œil à sa dauphine, Marie-Josée Savard,

« Merci à toi, Régis. Merci de croire aux femmes. Merci de laisser la place aux femmes. »

—Marie-Josée Savard, cheffe d’Équipe Savard

« M. Labeaume quitte. Ça a été mon maire aussi pendant 14 ans. On pourra dire qu’il aura marqué l’imaginaire. »

—Jean François Gosselin, chef de Québec 21.

« Vous avez sauvé le 400e quand vous êtes arrivé. Vous avez redonné une fierté à Québec. »

—Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec.

« Je retourne dans ma famille m’occuper de mes enfants et de mes petits-enfants. J’ai dû les laisser pour le bien commun. »

— Yvon Bussières, doyen du conseil municipal.