Dossier Jack Eichel: «Une situation terrible», dit Gary Bettman

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman est bien conscient du conflit qui oppose les Sabres de Buffalo et leur joueur vedette Jack Eichel, et il refuse de blâmer qui que ce soit pour cette situation qu’il qualifie de «terrible».

Eichel s’est blessé au cours de la plus récente saison, subissant une hernie discale. Or, si une opération est nécessaire, les deux clans ne s’entendent pas sur celle qu’il faut privilégier. Les Sabres veulent une fusion vertébrale, plus traditionnelle, mais Eichel le remplacement du disque problématique par un nouveau artificiel. Les Sabres ont refusé cette demande.

«Nous sommes assez au courant de ce qui se passe, a dit Bettman dans une entrevue à l'émission "The Jeff Marek Show" du réseau Sportsnet, lundi. Et il y a un désaccord légitime entre les médecins sur le déroulement du traitement qui serait le mieux autant à court qu’à long terme. C’est ce sur quoi tout le monde débat.»

Depuis, la tension monte. Eichel a notamment congédié ses agents Peter Fish et Peter Donatelli pour les remplacer par Pat Brisson, au mois d’août, déçu de ne pas avoir été l’objet d’une transaction cet été. Les Sabres lui ont ensuite retiré le titre de capitaine après qu’il eut échoué à ses examens physiques à l’ouverture du camp d’entraînement.

Et pour l’instant, il ne semble y avoir aucun développement positif, malgré toutes les tractations entre l’Association des joueurs et le circuit.

«C'est une situation terrible, a concédé Bettman. Je ne pense pas qu'il soit juste de pointer du doigt qui que ce soit pour savoir qui a raison ou qui a tort. Je pense que tout le monde aborde cela avec les meilleures intentions, et la blessure est complexe à la fois dans son diagnostic et son traitement, et je pense que les gens doivent être un peu plus patients.»