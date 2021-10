«Doute raisonnable»: Julie Perreault mène l’enquête

La page bien tournée sur L’Échappée, Julie Perreault se glisse sous les traits de la policière Alice Martin Sommer dans Doute raisonnable, nouveau suspense à venir la semaine prochaine sur ICI Tou.tv Extra, où Marc-André Grondin, Kathleen Fortin et Karelle Tremblay défendent également de belles partitions.

Une autre série d’enquêtes et de polices, direz-vous peut-être. Mais Doute raisonnable a ceci de particulier qu’elle se concentre sur les crimes à caractère sexuel. Un sujet particulièrement d’actualité, en cette ère où le traitement des affaires d’agressions sexuelles en justice soulève souvent les hauts cris. Un projet de loi visant à créer un tribunal spécialisé dans les violences sexuelles et conjugales vient même d’être déposé par la CAQ.

PHOTO / ERIC MYRE

L’œuvre finement écrite par Danielle Dansereau (19-2, Le négociateur) tombe donc à point. Fabienne Larouche, productrice de Doute raisonnable avec sa boîte Aetios, dit avoir été inspirée par le mouvement #MeToo, les récents féminicides et autres manchettes accablantes du genre dans l’élaboration de cette fiction, où une femme vient en aide à d’autres femmes, «dans une façon différente de travailler». Et où on s’attarde à cette fameuse notion de doute raisonnable qui complique la vie des policiers dans les affaires d’agressions sexuelles.

«Je ne pense pas qu’une femme puisse être indifférente à ça», a mentionné Fabienne Larouche en conférence virtuelle, lundi.

Nouvelle escouade

L’âme de Doute raisonnable, c’est donc Alice Martin Sommer, agente expérimentée qui rejoint le Groupe d’investigation, crimes à caractère sexuel (GICCS), projet pilote récemment mis sur pied pour redorer le blason des corps policiers, souvent critiqués dans ce type de situations. Alice porte elle-même son lot d’écueils intimes traumatiques dans son baluchon.

Comme dans toute bonne escouade, des personnalités fortes opposent leurs valeurs et hypothèses divergentes au sein du GICCS: Frédéric Masson (Marc-André Grondin), sergent détective anticonformiste qui forme une bonne équipe avec Alice; Lucie Robert (excellente Kathleen Fortin), ex-lieutenante redevenue enquêteuse, qui partage un passé commun trouble avec Alice, et qui combat un problème d’alcool; ainsi qu’Abigaëlle Kasmi (Nadia Essadiqi / La Bronze) et Jolène Moreno (Charli Arcouette).

PHOTO / ERIC MYRE

Témoignages complexes

Les premières secondes de Doute raisonnable, où Alice questionne avec intérêt Simona Clark (Karelle Tremblay), une jeune travailleuse du sexe se disant victime d’une agression sexuelle remontant à un mois, exposent bien ce que notre enquêteuse-vedette a dans le ventre. Flair, sens de l’observation et de l’écoute, fermeté, empathie: on ne se demande pas longtemps pourquoi le chef Pascal Alario (David Boutin) tenait à avoir dans son équipe cette bosseuse habituée de mener ses pistes comme elle l’entend.

Alice ne sera pas au bout de ses peines dans le dossier de Simona Clark, qui finira par s’embourber dans ses témoignages. Si ceux-ci apparaissent contradictoires, voire mensongers, c’est voulu, a signalé Michel Trudeau, producteur chez Aetios.

«Si on a réussi à vous faire douter des victimes, on a peut-être atteint notre but... ce qui ne veut pas dire que les victimes n’ont pas raison! La mémoire est quelque chose qui trompe.»

Captivante et pleine de rebondissements – méfiez-vous des personnages louches de l’homme d’affaires en vue Jérémy Larose (Stéphane Gagnon) et du proxénète retors Antonin (Benoît McGinnis) –, l’histoire de Simona s’étirera jusqu’à la fin de la première saison de Doute raisonnable.

Ne vous étonnez pas si le cas semble mal fermé ou abandonné en cours de route; c’est bien voulu, a souligné Danielle Dansereau, qui précise qu’on y reviendra en fin de course.

Quatre grandes intrigues d’enquêtes se chevaucheront au gré des 10 épisodes réalisés par l’efficace Claude Desrosiers (Fragile, Feux, Aveux), en plus d’une cinquième qui serpentera à travers les autres.

Les cinq premiers épisodes de Doute raisonnable seront mis en ligne sur ICI Tou.tv Extra le jeudi 14 octobre. Les cinq suivants seront déposés deux semaines plus tard, le 28 octobre. La série sera présentée à ICI Télé à l’hiver 2022.