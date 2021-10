Élections municipales: début du vote postal

Le vote postal en vue des élections municipales du 7 novembre a commencé lundi.

Les présidentes et présidents d'élection municipaux peuvent ainsi commencer à envoyer les bulletins de vote aux électrices et électeurs inscrits.

Le vote par la poste est offert notamment aux résidents en CHSLD, résidence pour personnes âgées, centre de réadaptation ou à l’hôpital, mais aussi aux personnes dans l'incapacité de se déplacer pour des raisons de santé.

Les proches aidants domiciliés à la même adresse et les personnes en isolement en raison d'une recommandation ou d'une ordonnance des autorités de santé publique sont également admissibles au vote postal.

Également, plus de 450 municipalités proposent aux citoyens âgés de 70 ans et plus de voter par la poste.

Les personnes admissibles au vote par la poste ont jusqu’au 27 octobre pour s’y inscrire, par téléphone ou par écrit, auprès de la présidente ou du président d'élection de leur municipalité.

Une fois les authentifications faites, les électeurs postaux vont recevoir une trousse de vote composé d'un bulletin de vote pour chaque poste pour lequel ils auront à voter, d'une enveloppe et d'une enveloppe de retour, d’un formulaire de déclaration de l'électeur et d’instructions.

L’enveloppe contenant le bulletin de vote sera ouverte le soir des élections, lors du dépouillement de l'ensemble des votes par anticipation.

Les bulletins de vote doivent être envoyés par la poste ou en personne, au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30.

Les électeurs sont invités a visité l’adresse www.electionsmunicipales.quebec/70 pour consulter la liste des municipalités qui propose le vote postal ou pour avoir plus d’information.