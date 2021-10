Ingénieurs du gouvernement: grève générale illimitée à partir du 14 octobre

Les quelque 1770 membres de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) seront en grève générale illimitée à partir du 14 octobre.

Le débrayage vise à dénoncer l’inaction de Québec à renforcer l’expertise interne en matière de génie, comme le recommandent la commission Charbonneau et le rapport Gendreau.

Selon le syndicat indépendant, les ingénieurs sont dépourvus de formation tenant compte des nouvelles pratiques d’ingénierie et travaillent sans outils technologiques no mandats écrits et parfois sans autorisation de leur employeur.

«Le gouvernement du Québec a besoin d'ingénieurs à l'interne pour analyser, vérifier et superviser les contrats des firmes externes de génie-conseil, mais il ne nous donne aucunement le mandat ni les outils pour assurer un encadrement et une vérification diligente», a dénoncé dans un communiqué Marc-André Matin, président de l’APIGQ, lundi.

«Depuis trop longtemps, on nous demande d'approuver les yeux fermés ces contrats à titre d'ingénieur. Cette situation bafoue notre indépendance et va à l'encontre de notre responsabilité professionnelle», a mentionné M. Matin.

Le recours à une grève partielle depuis le 16 juillet n’a pas fait évoluer la position du Conseil du trésor qui refuserait le dialogue avec les ingénieurs, d’où cette impasse qui contraint le syndicat à recourir au mouvement de grève illimité.

«Les ingénieurs du gouvernement du Québec veulent retrouver leur autonomie professionnelle, et ce pour garantir la sécurité des infrastructures publiques. Il est inacceptable que nous soyons restreints dans le niveau de contrôle que nous consacrons aux projets soumis par les firmes externes», a ajouté le président de l’APIGQ.

