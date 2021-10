JO-2022: plus de 2000 sportifs étrangers attendus pour des épreuves tests

Pékin | Plus de 2000 sportifs et officiels étrangers participeront à partir de cette semaine à une série d'épreuves tests pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, à quatre mois du coup d'envoi de l'événement (4-20 février 2022).

«Nous attendons plus de 2000 sportifs étrangers, responsables d'équipes, responsables techniques internationaux et professionnels du chronométrage et de la notation en Chine pour participer à diverses compétitions», a déclaré lundi Yao Hui, en charge de la gestion des sites olympiques au sein du comité d'organisation des JO-2022.

Dans le cadre de ces épreuves tests, sera par exemple organisé du 8 au 10 octobre l'Open de Chine de patinage de vitesse avec des participants venant de Corée du Sud et des Pays-Bas au Stade national de patinage de vitesse, surnommé le «ruban blanc».

Des épreuves tests seront organisées également en luge, bobsleigh, hockey sur glace, ski et snowboard.

Ces compétitions, qui permettent aux sportifs de découvrir les sites olympiques et aux organisateurs de roder le fonctionnement de leurs installations, sont traditionnellement programmées à un an des Jeux, mais elles n'ont pas pu avoir lieu l'hiver dernier en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage.

Les étapes de Coupe du monde de ski alpin, de ski de fond, de saut à ski ou encore les Championnats du monde de ski freestyle et snowboard, qui devaient servir d'épreuves tests lors de l'hiver 2020-21, ont ainsi été annulées.

Comme lors des Jeux olympiques de Tokyo, les participants devront subir un test de dépistage de la COVID-19 tous les jours et fournir des tests de dépistage négatifs à leur entrée en Chine.

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé la semaine dernière que les spectateurs venant de l'étranger ne pourront pas assister aux JO.

Seuls les participants entièrement vaccinés, y compris les représentants des médias et le personnel travaillant sur place, seront dispensés d'une quarantaine de 21 jours et pourront entrer dans la «bulle olympique», qu'ils ne pourront quitter pendant toute la durée des Jeux.

«Du moment où ils entrent dans la bulle jusqu'au moment où ils quittent la Chine, nous appliquerons strictement les politiques de gestion en boucle fermée», a déclaré Huang Chun, responsable de la prévention et du contrôle des épidémies du Comité d'organisation des JO-2022.

«Dans cette boucle fermée, tous les participants à l'événement peuvent uniquement se déplacer entre les sites de compétition et participer à des activités liées à leur travail, à la compétition et à l'entraînement. Les autres activités ne sont pas autorisées», a-t-il ajouté.