La panne chez Facebook a coûté 7,4 G$ à Mark Zuckerberg

La panne chez Facebook a fait reculer la fortune de Mark Zuckerberg­­­ de 5,9 milliards $ US (7,4 milliards $ CAN), lundi, selon Forbes. Du coup, l’homme d’affaires de 37 ans a glissé du cinquième au sixième rang dans le palmarès des gens les plus riches du monde.

• À lire aussi: Facebook, Instagram et WhatsApp émergent d’une panne géante

• À lire aussi: Son modèle dénoncé, Facebook fait face à une nouvelle crise majeure

• À lire aussi: Panne de Facebook: un possible sabotage à l’interne?

L’avoir de Mark Zuckerberg était estimé, lundi en fin de journée, à 116,8 milliards $ US par le célèbre magazine. C’est Larry Ellison, cofondateur de la compagnie de logiciels Oracle Corporation, qui a grimpé devant le grand patron de Facebook, avec sa fortune chiffrée à 117,5 milliards $ US.

La directrice générale du géant du web, Sheryl Sandberg, a également vu sa fortune, évaluée selon Forbes à 1,9 milliard $ US, perdre 22 millions $ US après les pannes survenues sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger et les accusations d’une lanceuse d’alerte relativement à une politique de l’organisation.

Cette lanceuse d’alerte devrait témoigner devant le Congrès, mardi, pour affirmer que Facebook choisit «le profit plutôt que la sûreté».

Sur les marchés boursiers, le titre de la société a chuté de près de 5%, hier, pour atteindre 326,23 $ US. Depuis septembre, il a perdu 15% de sa valeur.

Bezos aussi

Lundi, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a également vu sa fortune reculer. En fait, celui qui occupe le deuxième rang du classement des gens les plus riches du monde, avec ses 186,6 milliards $ US, a perdu 4,8 milliards $ US en l’espace de quelques heures, selon les calculs de Forbes.

La panne chez Facebook, qui a touché des millions d’utilisateurs partout dans le monde, a ébranlé les piliers de la Bourse de New York. Lundi, l’indice Dow Jones a perdu 0,94%, le Nasdaq 2,14%, le S&P 500 1,30%. Neuf des onze secteurs du S&P ont fini dans le rouge, lestés par les secteurs de la communication (-2,11%) et des technologies de l’information (-2,36%).

– Avec l’AFP