La pénurie frappe fort chez les concessionnaires du Québec

Depuis plusieurs mois déjà, les concessionnaires doivent composer avec une pénurie de véhicules neufs, mais aussi de pièces et de main-d’œuvre. Voilà de nombreux défis à relever en même temps!

Pour en discuter à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Denis Leclerc, président et propriétaire du regroupement de concessionnaires Albi le Géant.

Pénurie de véhicules neufs

L’industrie automobile vit une période très particulière, alors que les manufacturiers n’arrivent pas à produire suffisamment de véhicules pour que les concessionnaires conservent un inventaire adéquat. Cette pénurie est en grande partie expliquée par la rareté des fameux semi-conducteurs, essentiels à la fabrication des véhicules modernes. Or, selon Denis Leclerc, les concessionnaires ont également été surpris par la demande élevée au cours des derniers mois.

« Les ventes automobiles sont supérieures à ce qu'on s'attendait. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça », admet le grand patron du groupe Albi. « On avait prévu un ralentissement, et on avait des objectifs plus bas que notre nouvelle réalité », poursuit-il.

Selon Denis Leclerc, les consommateurs devront de plus en plus s'habituer à devoir commander leur véhicule avant d'en prendre possession. Il s'agit là d'un changement assez important pour les consommateurs, habitués à recevoir leur nouveau véhicule presque immédiatement. Or, Denis Leclerc n'y voit pas que des inconvénients. « Ceux qui ont commandé en 2021, souvent, ils vont recevoir un 2022. Ce sera la même transaction, mais le client aura donc gagné un an. Il y a des avantages pour le client. », rajoute-t-il.

Les véhicules d'occasion ont la cote

La faible disponibilité des véhicules neufs a un impact important sur le marché des modèles d'occasion, dont la valeur a connu une forte hausse au cours de la dernières année. Le consommateur peut tirer avantage de cette situation, comme l’énonce M. Leclerc. « Le client l’année dernière, qui aurait eu une équité négative de 3000 $ sur son véhicule, aujourd’hui, il n’y a plus d’équité négative. Il peut même être à profit! »

Comment retenir la main-d’œuvre?

Comme c’est le cas pour une panoplie de secteurs, l’industrie automobile fait également face à une pénurie de main-d’œuvre. À titre d’homme d’affaires d’expérience, M. Leclerc partage ses astuces de rétention de personnel.

« Nous, on a majoré le taux de base. Un laveur, ça commençait à 12 ou 13 $ de l’heure. [...] Quand on a entendu parler que le salaire minimum pourrait passer à 15 $ de l’heure, je suis allé à 15 $ tout de suite. En mai 2020, j’ai monté le salaire à 19 $ de l’heure. Et j’avais ajouté 1 $ de présence, qui s’appliquait pour chaque heure travaillée s’il n’y avait pas d’absence pendant la semaine. »

M. Leclerc estime aussi que le salaire est loin d’être le seul facteur en jeu lorsque vient le temps satisfaire ses employés. Les horaires flexibles, par exemple, peuvent avoir une grande influence sur la rétention du personnel.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du dévoilement du Jeep Grand Cherokee 2022 à deux rangées, de la prochaine génération de l’Acura Integra et de l’incertitude de la commercialisation du Jeep Wrangler à moteur V8 Hemi 392 au Canada.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Porsche Taycan 4S 2021 et Jaguar F-Pace 2021 mis à l’essai.

Réponses aux questions des lecteurs

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant les Toyota RAV4 hybride et Prime, la location d’un Honda HR-V 2021 ainsi que les Toyota Sienna, Chrysler Pacifica et Chrysler Grand Caravan.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 14h.