La vaccination offerte sur les chantiers de construction

Après les écoles, c’est au tour des chantiers de construction d’offrir la vaccination sur place avec la campagne Vaccination en chantier.

L'initiative de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ) espère rejoindre des milliers de travailleurs au cours des prochaines semaines. Quatre-vingt-deux entrepreneurs ont déjà accepté d’y participer dans 11 régions du Québec.

«On voit un jeune homme de 27 ans, travailleur de la construction, qui meurt des conséquences de la COVID-19, alors on se dit les gens de 40 ans et moins qui sont sur nos chantiers correspondent statistiquement aux gens qui sont en ce moment malades.

Il faut faire un effort», explique Éric Côté, président-directeur général de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec.

M. Côté a dit qu'un test a été fait la semaine dernière à Gatineau et que 10% des travailleurs du chantier sont venus recevoir une première ou une deuxième dose, donc l’offre semble trouver preneur.

«C’est un secteur qui s’est discipliné depuis le début de la pandémie, on a mis en place des mesures sanitaires, on a respecté ce qui s’imposait. Ceci dit, il y a eu depuis le début de la pandémie 1200 éclosions dans ce secteur-là, près de 4000 travailleurs et travailleuses ont été contaminés, donc il faut encore à ce stade-ci additionner les efforts», ajoute Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

On ne sait pas quelle est la proportion des travailleurs de la construction vaccinés.

Sondés par notre journaliste, certains travailleurs de la construction trouvaient que c'était une bonne idée, alors que d'autres doutaient d'une telle campagne.

«Dans le fond, ça fait juste simplifier les choses aux gens, moi je pense que les travailleurs sont pour la plupart vaccinés», dit un employé de chantier de construction. «C’est sûr que ça pourrait motiver ceux qui restent.»

«Moi je suis vacciné, mais ce n’est pas une bonne idée d’imposer ça à tous les travailleurs», rajoute un autre.