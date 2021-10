Le Fonds FTQ profite de sa relation avec Habitations Trigone

Le Fonds FTQ vient de vendre à une fiducie immobilière de Toronto sa participation dans 30 immeubles construits avec Habitations Trigone, alors que l’entreprise vient de se faire épingler par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pour des manquements sérieux et commis à répétition.

Il s’agirait de la plus importante transaction de l’histoire de l’immobilier résidentiel au Québec, selon l’acheteur, Centurion Asset Management. On parle de près de 1 milliard de dollars.

Le Fonds FTQ va toucher 300 millions $ par la vente. «Avec la hausse du marché immobilier, ça représente un excellent rendement pour nos actionnaires», dit le porte-parole de la FTQ, Patrick McQuilken.

Ces 30 immeubles – qui comptent 3678 logements locatifs – situés dans la région de Montréal appartenaient aussi, à 33%, à Montez Corporation, également de Toronto, qui a elle aussi vendu ses parts à Centurion.

Impossible de savoir, toutefois, si les 33% d’Habitations Trigone font partie de la transaction, car ni l’entreprise ni Centurion ne souhaitent répondre à cette question.

Reste que le moment de la vente – le 1er octobre – est assez inusité. La RBQ a annulé toutes les licences d’Habitations Trigone – soit 19 ainsi que 4 autres qui étaient en voie d’être acceptées – le 30 septembre, dans une décision de 134 pages.

«C’est une coïncidence énorme», assure M. McQuilken.

Des relations tendues

La FTQ avait décidé de vendre sa participation dans les 30 immeubles dès janvier 2020, explique le porte-parole.

Pourtant, trois mois plus tôt, en octobre 2019, le Fonds de la FTQ et Trigone annonçaient un nouvel édifice de huit étages et de 134 appartements baptisé «Axcès Trigone Le Nicolas» et évalué à 25 millions $.

Que s’est-il passé pour que le Fonds décide de se retirer si rapidement? On peut imaginer que tout ne s’est pas super bien passé avec Trigone. «Vous n’avez pas tort», répond Patrick McQuilken.

«En janvier 2020, la FTQ s’est dit qu’elle était mieux de faire attention et de protéger l’actif de nos actionnaires», ajoute-t-il.

Une vente annoncée d’avance

La vente du portefeuille locatif de Trigone avait été ébruitée dans le Globe and Mail en avril dernier.

Le Globe ne s’était pas trompé sur le prix: l’article parlait d’un prix de vente tout juste sous le milliard, ce qui est exact.

«Les propriétaires d'immeubles d'appartements dans les grandes villes canadiennes vendent discrètement des milliards de dollars de propriétés à des prix élevés, malgré la pandémie. Des fonds de pension, des sociétés de capital-investissement et d'autres investisseurs sont désireux d'acquérir de grands portefeuilles qui sont rarement sur le marché», peut-on y lire.

