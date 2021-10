MLB: un duel entre éternels rivaux

L’une des plus grandes rivalités du sport sera à l’avant-plan mardi soir, lorsque les Yankees de New York et les Red Sox de Boston s’affronteront dans le match qui déterminera le meilleur deuxième de la Ligue américaine.

• À lire aussi: Les Blue Jays ratent les séries

• À lire aussi: Une saison à saveur historique

«Ce sera une partie très plaisante. Il y aura énormément d’action», a indiqué le joueur-vedette des Yankees Aaron Judge, dont les propos ont été rapportés par le site web du baseball majeur.

«Nous savons qu’ils joueront leur meilleur baseball et que nous allons faire de même. Ce sera un autre chapitre de la grosse rivalité qu’il y a entre nos deux équipes.»

Ce duel sera présenté au domicile des Red Sox, eux qui ont eu le meilleur sur les Bombardiers du Bronx cette saison.

«Nous serons prêts, a clamé le gérant Alex Cora. Ça devrait être très amusant. Je crois que c’est bon pour le baseball. Nos partisans se présenteront mardi et nous ferons sentir que le Fenway Park est notre maison.»

Tout un duel de partants

Conscients qu’il s’agit d’un affrontement sans lendemain, les deux clubs enverront sur la butte leur as lanceur.

Chez les Yankees, Gerrit Cole (16-8) tentera de retrouver la touche. Le vétéran a maintenu un dossier de 2-2 et une moyenne de points mérités de 6,15 à ses cinq dernières sorties. Il a toutefois permis aux siens de vaincre les Sox le 24 septembre dernier, donnant trois points et cinq coups sûrs en six manches de boulot.

Pour leur part, les Red Sox enverront Nathan Eovaldi (11-9) dans la mêlée. L’artilleur de 31 ans a obtenu six départs contre les Yankees en 2021 et a permis deux points mérités ou moins lors de ces cinq premiers duels. Il a cependant été malmené en permettant sept points et autant de frappes en lieu sûr la dernière fois qu’il a joué contre le club de la Grosse Pomme.

À surveiller

De chaque côté, certains joueurs tenteront de poursuivre sur leur excellente lancée. Dans le camp des Red Sox, Rafael Devers a frappé la balle en lieu sûr quatre fois en cinq présences au bâton et claqué deux circuits dans le dernier match des siens en saison régulière. Il était aussi celui qui avait produit les trois points des siens face à Cole, le 24 septembre.

Il faudra également surveiller Giancarlo Stanton chez les Yankees. Il a expédié la balle à l’extérieur des limites du terrain trois fois et a produit 10 points dans la dernière série de trois matchs opposant son équipe à celle du Massachusetts. Judge n’est aussi pas à négliger, lui qui a maintenu une moyenne au bâton de ,325 à ses 12 dernières sorties.

Le vainqueur de ce duel retrouvera les Rays de Tampa Bay en série de division, tandis que le perdant devra attendre à 2022 pour renouer avec le baseball.