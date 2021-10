Plus de 20 acteurs financiers du Québec se mobilisent pour l’urgence climatique

Une vingtaine d’acteurs financiers du paysage québécois ont ratifié lundi la «Déclaration de la place financière québécoise pour une finance durable» afin de répondre à l’urgence climatique et aux inégalités sociales.

Première en Amérique du Nord, cette déclaration a pour objectif de soutenir le développement des institutions financières présentes dans la province dans une démarche de respect des grands enjeux environnementaux et sociaux.

«C’est un signal très fort qui est lancé aujourd’hui. Le secteur financier québécois se donne un plan de match commun pour soutenir une transition verte, juste et responsable des économies québécoise et canadienne. Cette mobilisation contribuera à positionner le Québec comme un chef de file en finance durable sur tout le continent américain», a déclaré par voie de communiqué le directeur général de Finance Montréal, Jacques Deforges.

Parmi les signataires se retrouvent Mouvement Desjardins, la Banque Nationale ou encore la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, s’est pour sa part engagé à former la majorité de ses employés au développement durable d’ici la fin 2023, à promouvoir la transparence en matière de finance durable et à favoriser l’essor local.

«D’ici 2025, nous comptons avoir dirigé 5 milliards $ d’actifs vers des gestionnaires de fonds locaux pour stimuler l’activité, l’innovation et le recrutement des talents en finance durable», a indiqué de son côté Laurent Ferreira, chef de l’exploitation et président et chef de la direction désigné à la Banque Nationale.

Du côté de la CDPQ, cette dernière avait déjà dévoilé la semaine passée sa nouvelle stratégie climatique pour diminuer le carbone dans son portefeuille d’ici 2030 et obtenir près de 54 milliards $ en actifs verts à compter de 2025.

Tous les groupes financiers qui ont pris part à cette initiative seront suivis périodiquement par Finance Montréal.

Cette déclaration a lancé le Sommet de la finance durable qui doit se tenir virtuellement jusqu’au 8 octobre prochain.