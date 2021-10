PME : «ne mettez pas votre business uniquement sur Facebook»

Facebook n’est pas le seul à avoir souffert de la panne majeure qui a eu lieu aujourd’hui, les patrons de PME qui s’en servent pour leur entreprise y ont aussi perdu.

Le compte personnel de Marie-Claude Dagenais a été piraté le 13 mai dernier. Cette dernière, conseillère en santé et mieux-être, s’en est retrouvée largement impactée.

«Je me servais beaucoup de Facebook pour faire ma publicité, mais j’avais aussi un groupe «Vivez en santé» sur lequel je donnais beaucoup d’information», a rapporté Mme Dagenais.

«Je me servais aussi beaucoup de Messenger, pour établir les contacts, planifier des rendez-vous, prendre des numéros de téléphone, des adresses, etc. En quelques heures tout ça a basculé parce que quelqu’un a piraté mon compte, et j’ai tout perdu», a-t-elle poursuivi.

Monopole

L’investissement unique dans Facebook pour les petits entrepreneurs est une prise de risque pas forcément toujours bien évaluée.

«Je recommande à tout le monde : ne mettez pas votre business uniquement sur Facebook, diversifiez les lieux, parce que si Facebook ne fonctionne plus comme aujourd’hui, c’est très problématique», explique Emeline Manson, présidente de l’entreprise EM Développement.

