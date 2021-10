Pour une économie verte: misons sur les minéraux d’avenir du Québec

Les minéraux sont indispensables à la transition énergétique et l’économie verte du Québec. Ce n’est pas étonnant qu’on appelle certains d’entre eux : les « minéraux d’avenir » !

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles considère que les minéraux critiques et stratégiques font partie des minéraux d’avenir. Ils sont appelés ainsi parce qu’ils sont indispensables pour continuer à répondre à nos besoins actuels et futurs.

Ceux-ci doivent être exploités, transformés et recyclés au Québec afin de s’assurer des meilleures pratiques de gestion au monde et maintenir la création d’emplois de qualité dans les régions du Québec.

Pourquoi ? Parce que les minéraux sont partout et pourraient devenir davantage une richesse collective québécoise.

Leur utilité dans nos vies

En effet, sans qu’on y porte attention, ces types de minéraux sont omniprésents dans notre quotidien, et le seront d’ailleurs de plus en plus. On les trouve dans le :

· Secteur de la santé

Ces minéraux, par exemple le titane, le cuivre, le platine, le niobium, le tellure et le bismuth, sont indispensables dans la fabrication de médicaments, d’instruments dentaires, de produits cosmétiques, de prothèses ou encore, d’équipements médicaux comme les lasers et les équipements d’imagerie médicale.

Shutterstock

· Secteur de l’intelligence artificielle

On utilise les minéraux d’avenir (antimoine, tantale, cuivre, terres rares, platine, palladium, vanadium) dans le domaine de l’innovation informatique, tels que le développement et la recherche sur l’intelligence artificielle.

· Secteur électronique et sportif

Des minéraux tels que le lithium, le nickel et le cobalt sont aussi utilisés dans la fabrication de tablettes électroniques, de téléphone intelligents, d’ordinateurs portables, de batteries rechargeables alors que d’autres entrent dans la conception d’articles de sport comme les bâtons de hockey ou de golf.

· Secteur de l’économie verte

Les minéraux d’avenir peuvent aussi être utilisés dans la fabrication de pièces et d’équipements servant à créer de l’énergie renouvelable, comme les panneaux solaires et les éoliennes (titane, cuivre, terres rares, tellure). Ils font aussi partie du développement de l’électrification des transports par leur usage dans les batteries rechargeables et dans la fabrication de véhicules électriques (nickel, lithium, graphite, tantale).

Leur rôle dans la transition énergétique

En raison de leur importance dans le secteur de l’économie verte, les minéraux critiques et stratégiques sont essentiels à la transition énergétique du Québec et à l’atteinte de ses objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES) et de la lutte contre les changements climatiques.

Il est donc souhaitable de stimuler l’implantation d’initiatives qui visent la réduction des impacts environnementaux des projets d’exploitation et de valorisation des minéraux d’avenir.

Toutefois, puisque les minéraux ne sont pas renouvelables, il faut mettre en place des stratégies d’utilisation optimale des ressources, comme la réutilisation, le recyclage et l’économie circulaire pour répondre à la demande.

Les 4 avenues porteuses

Pour optimiser l’apport écologique amené par l’utilisation des métaux, cela nécessite de changer nos façons de faire. En effet, actuellement, à l’échelle mondiale, moins de 9 % des ressources extraites sont remises en circulation dans l’économie. Pour y arriver, il importe de miser sur :

· L’économie circulaire

Il s’agit de la récupération et du recyclage des produits contenant des minéraux d’avenir. Cela s’avère incontournable pour contribuer à satisfaire la demande dans une perspective de développement durable.

· La restauration minière

Elle vise à remettre les sites miniers dans un état environnemental satisfaisant. En effet, une bonne partie des sites miniers peuvent être utilisés à d’autres fins, une fois restaurés. Aussi, le gouvernement du Québec évalue de plus en plus les possibilités de valoriser les minéraux présents dans les résidus miniers.

· Le recyclage et la restauration

Il importe de miser sur le recyclage des métaux et la valorisation des minéraux. D’ailleurs, le savoir-faire en matière de recyclage et de valorisation permet de positionner le Québec comme un chef de file en économie circulaire et en développement durable à l’international et comme partenaire responsable de l’approvisionnement en minéraux d’avenir.

· L’innovation

Dans le domaine minier, innover est nécessaire pour assurer une économie verte. Il importe de s’appuyer sur des innovations porteuses mettant à profit les technologies les plus avancées en exploration, en traitement du minerai et en première transformation de minéraux.

En ce sens, la création d’un réseau national en recherche et développement sera une avenue intéressante afin d’optimiser les investissements en innovation, de favoriser les synergies et d’obtenir des résultats probants.

Grâce à son savoir-faire et son expertise dans le domaine minier, le Québec est une figure importante en matière d’économie verte, et nous pouvons en être fiers !