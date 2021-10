Rebecca Marino avance à Indian Wells

La Canadienne Rebecca Marino a aisément remporté son premier match des qualifications du tournoi de tennis d’Indian Wells, lundi, en Californie.

La 157e joueuse sur l’échiquier mondial a défait l’Américaine Francesca Di Lorenzo en deux manches de 6-1 et 6-2. La représentante de l’unifolié a battu celle qui détient de 194e rang au classement de la WTA en 57 minutes.

Marino a brisé sa rivale à quatre occasions et a sauvé l’unique balle de bris que la favorite locale s’était offerte. La Torontoise de 30 ans également a remporté 87 % des échanges disputés sur sa première balle de service, mais n’a réussi que 55 % de ses premières tentatives. Elle a aussi amassé huit as et commis une seule double faute.

Au deuxième et dernier tour des qualifications, Marino se mesurera la Polonaise Magdalena Frech. La 106e joueuse mondiale est la cinquième tête de série de l’événement qualificatif et a remporté l’unique affrontement qu’elle a disputé contre la Canadienne jusqu’à maintenant sur le circuit de la WTA.