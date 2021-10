Saint-Ignace-de-Loyola: des terrains qui fondent à vue d’œil

Plus d’une vingtaine de propriétaires qui habitent au bord du fleuve Saint-Laurent, dans le sud de Lanaudière, espèrent encore que le fédéral procède à l’enrochement de leurs terrains qui se font gruger depuis les années 1990.

«Le terrain de mon voisin a déjà perdu une rangée d’arbres centenaires et moi je perds du terrain chaque année, a déploré Serge Lacoursière, propriétaire d’une maison sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à Saint-Ignace-de-Loyola, près de Berthierville, alors qu’il a commencé ses démarches en 1997 avec une lettre envoyée au député fédéral de l’époque.

«J’ai perdu 10 pieds de terrain lors des inondations de 1996, ça m’a coûté 7000 $ en roches et granite», a pour sa part mentionné Claude Guertin, un autre résident du secteur, lors de notre visite afin de rencontrer des citoyens concernés.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Yves Baumelle, qui habite le coin depuis 37 ans, estime avoir pour sa part perdu plus de 2500 pieds carrés de terrain au fil des ans.

«Ça fait depuis 1987 qu’on essaie de faire bouger le dossier, on veut garder nos propriétés et nos terrains», a affirmé M. Baumelle, quelque peu découragé.

Le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, Jean-Luc Barthe – que nous avons aussi rencontré lors de notre passage -, mentionne que les vagues causées par les bateaux de transport de marchandises dans le fleuve ont aussi un rôle à jouer dans l’érosion des berges.

«Les bateaux sont une fois et demie plus gros qu’avant, depuis 5-6 ans, nous a-t-il expliqué. Donc ça va chercher de la terre encore plus haut.»

Kariane Charron, du service des relations avec les médias à Pêches et Océans Canada, affirme de son côté que le gouvernement du Canada est au courant de la situation des propriétaires riverains de Saint-Ignace-de-Loyola.

Elle ne peut toutefois élaborer sur la question, pour des raisons juridiques. Il faut savoir qu’un recours collectif de 50 millions $ a été déposé par des riverains de Varennes, Verchères et Contrecoeur – de l’autre côté du fleuve - il y a un an, pour le même genre de problématique.

Dans un échange de courriels, Mme Charron a toutefois mentionné que le gouvernement a déjà agi à Saint-Ignace-de-Loyola avant 1997, dans le cadre d’un programme du gouvernement fédéral qui visait à protéger les berges contre l’érosion.

«Et ce, bien qu’aucune responsabilité en cette matière ne lui incombait», a souligné Mme Charron.

Le programme de protection des berges a cependant été aboli en 1997.