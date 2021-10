Sondage Léger: le baromètre des meilleurs chanteurs francophones hors Québec

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Parmi cette liste, quels sont les meilleurs chanteurs francophones hors Québec selon vous ?

1. Charles Aznavour : 34%

Photo d'archives

2. Lara Fabian : 23%

Photo Geneviève Charbonneau

3. Francis Cabrel : 21%

Photo Agence QMI, Joel Lemay

4. Édith Piaf : 16%

Photo AFP

5. Joe Dassin : 15%

Photo d'archives

6. Zaz : 12 %

7. Stromae : 12 %

8. Jacques Brel : 11 %

9. Patrick Bruel : 10 %

10. Salvatore Adamo : 8 %

11. Dalida : 6 %

12. Johnny Hallyday : 6 %

13. Alain Barrière : 5 %

14. Gilbert Bécaud : 5 %

15. Christophe Maé : 4 %

16. Vanessa Paradis : 4 %

17. Nana Mouskouri : 4 %

18. Michel Sardou : 4 %

19. Michel Fugain : 3 %

20. Mylène Farmer : 3 %

21. Georges Brassens : 3 %

22. Barbara : 2 %

23. Charles Trenet : 2 %

24. Serge Gainsbourg : 2 %

25. Jean Ferrat : 2 %

▶ Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent leurs chanteurs et chanteuses préférés francophones hors Québec. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 24 au 26 août 2021.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Après la Nouvelle-France, après la désertion française en Amérique, après De Gaulle, et même après Mathieu Bock-Côté, que nous reste-t-il comme lien avec la France ? Bien sûr, la chanson française ! À cet égard, les cinq premiers chanteurs du baromètre ont tissé des liens étroits avec le Québec. Aznavour nous adorait, Fabian est québécoise de cœur, Cabrel nous rend visite régulièrement, Piaf a connu nos soirées canadiennes et Dassin chantait l’Amérique.

La surprise

Le chanteur belge Stromae, au 7e rang, incarne pour bien des jeunes la chanson francophone hors Québec. Si le baromètre ne concernait que les 18 à 34 ans, Stromae serait d’ailleurs au premier rang, en avant d’Aznavour ! Ensuite, comment ne pas être surpris de la position reculée de Brel, Brassens et Gainsbourg ?

La déception

Je n’ai absolument rien contre Salvatore Adamo ou Christophe Maé, mais on reste loin, très très loin des Jean-Jacques Goldman, Georges Moustaki, Renaud, Léo Ferré et Yves Duteil, tous exclus du baromètre. Chaque baromètre a ses exclus, qu’on s’explique difficilement, si ce n’est le temps qui fait qu’on les oublie.

AMOUR, TOUJOURS, AZNAVOUR

Sophie Durocher, Le Journal de Montréal

Charles Aznavour, chanteur chouchou des Québécois ? Ce n’est pas surprenant !

Vous vous souvenez du personnage de Michel Côté, dans le film culte C.R.A.Z.Y., qui chantait toujours du Aznavour ? Eh bien, c’était le Québec au complet qui disait son amour pour Aznavour à travers ce personnage qui chantait constamment Emmenez-moi et Hier encore.

On va se le dire, c’est au Québec qu’Aznavour est « né », professionnellement, alors qu’en France sa carrière ne décollait pas et qu’il se faisait ridiculiser à cause de sa voix et de sa petite taille. C’est au Québec qu’il est devenu « grand ».

Quand Charles Aznavour a reçu l’insigne d’officier de l’Ordre national du Québec, en 2009, il a déclaré : « Je suis arrivé ici comme un “maudit Français”, mais très très vite, je suis devenu presque un Québécois. » Et Robert Charlebois, lui, disait : « Rencontrer Aznavour, c’est comme rencontrer le pape pour un jeune curé. »

Chansons entraînantes

Ce qui ressort de ce baromètre, c’est que les Québécois préfèrent les chansons entraînantes d’Aznavour plutôt que les chansons plus déprimantes de ceux qui sont considérés comme les autres grands de la chanson : Brel, Barbara, Ferrat, etc. C’est peut-être pour ça que presque personne n’a voté pour Léo Ferré. Avec le temps, c’est pourtant une des plus poignantes chansons françaises de tous les temps. « Avec le temps, on n’aime plus », c’est sûr que ce n’est pas ça qui fait lever un party. Ce n’est pas un favori dans les karaokés...

Une autre chose me frappe : comment se fait-il qu’Alain Souchon soit complètement absent de ce palmarès ? Pourtant, Foule sentimentale est LA chanson qui décrit le mieux notre époque : « Foule sentimentale / On a soif d’idéal / Attirés par les étoiles, les voiles / Que des choses pas commerciales ».

► Faites la différence.

Les résultats de ce sondage vous font réagir ? Envoyez-nous vos lettres d’opinion pour participer à la discussion à l’adresse suivante : faitesladifference@quebecormedia.com

► Vous aimeriez vous aussi répondre à des sondages?

Inscrivez-vous à LEO, le panel de Léger : https://bit.ly/3raMw62