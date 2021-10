Steven Stamkos opéré juste avant les dernières séries éliminatoires

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, a révélé, lundi, qu’il avait été opéré à un genou tout juste avant le début des plus récentes séries éliminatoires.

L’athlète de 31 ans a subi une arthroscopie du genou droit peu avant les matchs d’après-saison. D’ailleurs, il avait souffert d’une déchirure du ménisque du même genou qui lui avait fait rater une majeure partie de la campagne 2016-2017. L’attaquant avait seulement pris part à 17 matchs avant de passer sous le bistouri cette année-là.

La saison passée, Stamkos a raté les 16 derniers duels des siens, mais il est revenu à temps pour les éliminatoires. Il a aidé les siens à vaincre le Canadien de Montréal en finale pour soulever la coupe Stanley. En 23 matchs, il avait amassé 18 points.

«J’ai subi une petite opération avant les éliminatoires et quand je suis revenu, je ne me sentais probablement pas aussi bien que je l’aurais voulu, mais juste assez bien pour jouer et contribuer, a admis Stamkos dans sa rencontre du jour avec les médias. Si je compare comment je me sentais à la fin de la dernière saison à maintenant, je suis bien mieux que je ne l’étais.»

«C’est un travail constant. Nous devons travailler de manière acharnée dans le gymnase et sur la glace, et notre corps va s’adapter. Ça va très bien jusqu’à maintenant.»

Stamkos entamera sa 14e saison dans la Ligue nationale - et avec le Lightning, qui avait jeté son dévolu sur lui avec le premier tour de parole du repêchage de 2008 - le 12 octobre, quand la formation floridienne affrontera les Penguins de Pittsburgh.