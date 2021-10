Trois-Rivières: de nouveaux locaux pour la clinique de périnatalité

La clinique de périnatalité de Trois-Rivières, installée dans de nouveaux locaux plus spacieux, a accueilli lundi ses premières patientes

L'équipe médicale compte sept médecins-omnipraticiens, qui accouchent en moyenne 100 à 125 patientes chaque année, et une super-infirmière.

Un déménagement vers la nouvelle clinique, qui demeure sur le boulevard Thibeau à Trois-Rivières en Mauricie, a nécessité un an de préparation.

«On a eu une seule journée de pause. Le déménagement c'est une organisation d'un an. On l'avait préparé et on est fonctionnel ce matin», a confié Dr Jean-Philippe Blais, médecin-omnipraticien.

Les nouveaux locaux, installés dans l'ancienne épicerie Métro, comportent suffisamment d’espace pour que chaque médecin ait maintenant son propre bureau. L’espace pour assurer les suivis de grossesses et les suivis pédiatriques y est également plus grand.

De plus, la clinique va continuer d'offrir des consultations sans rendez-vous ainsi que son service d'urgence 24 h sur 24 h à l'hôpital de Trois-Rivières, mais elle n’aura plus l'appellation GMF en raison des heures d'ouverture exigées.

«On a pesé le pour et le contre. Est-ce qu'on va le redevenir un jour, c'est une question qui se pose. Nos médecins font pratiquement le tiers de leur temps en milieu hospitalier. Donc, on offre quand même un service d’urgence aux femmes enceintes de plus de 20 semaines», a expliqué Dr Blais.

Depuis un mois, les cliniques médicales doivent aussi recevoir les patients symptomatiques. À la clinique de périnatalité de Trois-Rivières, une zone rouge est désignée pour cette clientèle, de même qu'un bureau de consultation. Mais, on suggère tout de même aux patients d'aller se faire dépister avant un rendez-vous médical.