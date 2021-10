Valérie Plante: «cette campagne-là, j’avais hâte de la faire»

Sourire aux lèvres, Valérie Plante est heureuse de faire campagne électorale après des mois de pandémie où les événements politiques ont été presque tout annulés.

«Les Montréalais, Montréalaises voient une candidate à la mairie de Montréal qui est bien entourée et qui est heureuse de faire campagne parce que oui c’est vrai que je suis heureuse de faire campagne et de rencontrer les gens», raconte Valérie Plante.

De passage au Bilan lundi, la candidate de projet Montréal était également très contente de voir ses efforts récompensés dans le dernier sondage qui lui donne une légère avance contre son rival, Denis Coderre.

«Depuis le mois de mars, il y a toujours une progression et ça fait vraiment plaisir parce que nous avons travaillé très fort autant au niveau des idées que nous avons mis de l’avant que l’équipe que nous avons formée», mentionne Valérie Plante.

Questionnée à savoir pourquoi son adversaire Denis Coderre avait glissé dans les intentions de vote, elle a préféré se contenter de commenter le travail de son équipe qui bien préparé.

«Cette campagne-là, j’avais hâte de la faire (...) je voulais emmenée du renouveau à projet Montréal, je voulais bonifié notre équipe, je voulais être encore plus fort et plus près des citoyens et c’est ça qu’on livre et les gens le voit», explique la candidate de Projet Montréal.

Écoutez l’entrevue intégrale avec Valérie Plante dans la vidéo ci-dessus.