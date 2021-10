1000 griefs pour racisme systémique déposés au CIUSSS du Centre-Sud de Montréal

Le syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal – CSN a déposé mardi 1000 griefs pour racisme systémique.

«Sciemment ou non, l'État employeur profite d'une prime à l'inégalité sociale envers les femmes noires. La ghettoïsation d'un titre d'emploi repose sur une inadéquation entre les tâches demandées, les compétences exigées et le salaire offert» a souligné le président du syndicat, Alain Croteau.

Les femmes seraient «surreprésentées» dans les postes de préposées aux bénéficiaires et d’auxiliaires aux services de santé, ce qui laisse entrevoir au syndicat qu’elles seraient victimes de racisme systémique, a partagé M.Croteau au micro de Benoît Dutrizac.

«Personne ne se pose la question à savoir pourquoi 80% des préposées aux bénéficiaires sont racisées», a-t-il dénoncé.

Chaque grief demande «une évaluation systémique complète par titre d'emploi, services, directions et catégorie d'emploi» et «l'implantation de mesures de redressements visant à abattre les obstacles à l'embauche, à la promotion et une réévaluation complète du rangement salarial de ces travailleuses en tenant compte des compétences réelles exigées».

Le premier ministre du Québec, François Legault a réitéré sa position sur le sujet mardi: n’y a pas de racisme systémique au Québec.