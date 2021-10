FOREST (née Dubois), Denise



C'est à son image, tout en douceur et entourée d'amour, que Denise Forest (née Dubois) nous a quittés, le 22 septembre 2021 à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil son époux, Florent Forest, ses quatre enfants, Michelle (Marc Denis), Luc, Diane (François Forest) et Marie (Tony Venancio), ainsi que ses petits-fils, Mathieu et Vincent.Se souviendront d'elle également sa soeur Lucille (Eddie McGurty), ses beaux-frères et belles-soeurs, Carmen Forest, Gaston Forest, Suzanne Foucher (feu Denis Forest) et Louise Séguin (feu Pierre-Gilles Dubois). Plusieurs neveux et nièces pleureront le départ de "ma tante Denise".La famille lui rendra un dernier hommage le vendredi 8 octobre prochain en toute intimité. Elle propose également à ceux qui voudraient honorer sa mémoire de faire un don à Parkinson Québec.Nous tenons à remercier tout spécialement l'ensemble de l'équipe du CHSLD des Seigneurs (Boucherville) pour son très grand dévouement et son professionnalisme.