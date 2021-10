ST-JEAN, Jeanne (née Bleau)



À l'hopital Pierre-Le Gardeur, le 30 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Jeanne Bleau, épouse de M. Claude St-Jean.Elle laisse dans le deuil, l'amour de sa vie, M. Claude St-Jean, ses fils Michel et Marc, ses petits-enfants Julia et Marie, ses frères, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Une célébration, en sa mémoire, se tiendra le dimanche 24 octobre, de 13h à 17h, auL'ASSOMPTION, QC J5W 1S4