MELANÇON (née Lamarche)

Hélène



À St-Jérôme, le 28 septembre, à l'âge de 99 ans, est décédée Hélène Lamarche, épouse de feu Jean Melançon. Elle laisse dans le deuil les enfants de son époux: Raymonde, Claudette, Mario, Carole, Line, Christian, Stéphane et leurs familles, ainsi que ses nièces Frances, Ginette, Isabelle et Joan, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele mercredi 6 octobre dès 13h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 14h.