Actoral 2021 : une célébration de l’art à l’Usine C

L’Actoral 2021, quatrième biennale des arts et des écritures contemporaines tenue dans une collaboration entre l’Usine C et le festival actoral Marseille, se déploie à l’Usine C du 5 au 9 octobre et propose une panoplie d’activités, gratuites ou non, célébrant la littérature, le théâtre, la danse, la performance et les arts visuels et numériques, où brillent tant le Québec que la France et la Belgique.

Une série de courts métrages de Randa Maroufi, l’œuvre chorégraphique «Crowd», de Gisèle Vienne, le lancement de la série balado «Déplacements sonores», d’Anne Thériault et Marie Béland, et les premières mondiales des prestations «Con Sordina», de Martin Messier, et «Péter le cube», de César Vayssié et Antoine Charbonneau-Demers, sont notamment au programme. L’ambiance de la soirée d’ouverture, ce mardi, sera assurée par la DJ MightyKat.