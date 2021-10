Assurances collectives: AGA avale PPI Collectif avec le soutien de Novacap

L’assureur AGA assurances collectives a annoncé mardi avoir acquis, en partenariat avec la firme de placement privé Novacap, une filiale de la société de commercialisation des services financiers PPI.

L’acquisition de PPI Collectif permettra à AGA assurances collectives de s’implanter à l’échelle pancanadienne et d’ajouter à son portefeuille de produits et services les solutions en matière d’assurances collectives de la filiale de l’agent général PPI.

En revanche, le montant de la transaction n’a pas été révélé le cabinet en assurance et rentes collectives, dont le siège social est basé à Montréal.

«Cette acquisition nous permet à la fois de consolider notre position de tête dans le marché du Québec et de faire une avancée importante dans le reste du Canada avec la possibilité, pour des milliers de clients, d'accéder à notre portefeuille combiné de produits et services», se réjouit par communiqué Martin Papillon, président-directeur général d'AGA.

«Cette transaction permet à PPI de se concentrer sur ses activités principales, soit les assurances vie et santé, et de mieux soutenir les courtiers», a affirmé Jim Virtue, président et chef des opérations de PPI Management.

