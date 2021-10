Comment rebâtir une relation avec sa belle-mère?

Comme nos deux enfants avaient quitté la maison, mon mari m’a proposé d’inviter sa mère en légère perte d’autonomie à venir s’installer dans notre sous-sol il y a trois ans.

Je n’étais pas chaude à l’idée, vu qu’elle avait eu du mal à apprécier ma venue dans la vie de son enfant préféré, mais on n’avait pas de meilleure solution.

Les débuts ne furent pas simples, mais on a fini par s’ajuster quand j’ai décidé de lâcher prise devant sa volonté de faire comme si mon mari était à son service. Après tout, c’était à lui de mettre ses limites s’il trouvait qu’elle exagérait. Il a fallu la pandémie et le fait qu’on soit obligés de se côtoyer à plein temps, pour qu’il pète enfin sa coche et dise son fait à sa mère.

Et ce fut moi qui allais devoir payer pour sa colère à lui. Elle s’est mise à critiquer mes moindres gestes et à m’accuser de vouloir son départ sans oser le lui dire franchement. J’ai mis de l’eau dans mon vin, jusqu’au jour où, pour un oubli dans son pilulier, elle a fait une montée de lait, que je ne l’ai pas pris, et que je lui ai dit que la porte était grande ouverte si elle voulait partir.

Depuis lors elle boude, essaie par tous les moyens de faire dire à son fils que je ne mérite pas tout ce qu’il m’a donné dans la vie, et passe son temps à déblatérer sur moi à ses deux filles, qui heureusement ne se font pas d’illusions sur leur mère. Je n’en peux plus, mais je suis tenue de marcher sur des œufs pour ne pas alimenter sa colère.

J’ai eu tort de dire ce que j’ai dit mais je ne sais plus quoi faire pour m’en sortir, vu que mon mari refuse d’intervenir pour moi, sous prétexte que ça ne donnerait rien si les excuses ne viennent pas de moi. Qu’est-ce qu’on fait dans ce temps-là ?

Une épouse qui a son orgueil

Il semble que votre orgueil ne soit rien en regard de celui de votre belle-mère, et que vous allez devoir passer par là pour apaiser l’atmosphère. Mais comme je le dis souvent aux gens qui ont du mal avec le fait de s’excuser : faites-le pour vous et non pour l’autre. N’oubliez jamais que c’est vous qui allez bénéficier d’une belle-mère plus amène envers vous, si vous acceptez de vous excuser Par contre, je profiterais de ce malheureux événement, dont vous faites les frais, pour mettre au clair certaines règles de bon voisinage dans la maison. Un exercice dans lequel votre mari devrait impérativement s’impliquer pour rappeler à sa mère que vous êtes sa compagne et qu’en tant que troisième roue du carrosse, elle aussi doit faire certains efforts pour que règne la paix.