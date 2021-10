Des réponses dans la défaite

TORONTO | Dominique Ducharme a le don d’appeler un chat un chat. Après ce revers de 6 à 2 contre les Maple Leafs au Scotiabank Arena, l’entraîneur en chef a offert une analyse très juste.

• À lire aussi: Le CH s’incline 6 à 2 contre les Maple Leafs

« En général, on ne peut pas dire qu’on a eu un grand match. J’ai aimé [Jake] Evans ce soir, il a été bon. À part ça, ça a été pas mal tranquille. »

Une victoire ou une défaite, ça ne change pas trop le moral d’un entraîneur lors d’un camp d’entraînement.

Mais dans un revers cinglant, ça permet parfois d’assez bien évaluer la progression de certains joueurs.

« Non, ce n’est pas fâchant, a répliqué Ducharme. C’est un match préparatoire, ce n’est pas le même enjeu pour les vétérans que pour les jeunes. C’est une façon de mesurer où ils sont rendus, qui veut faire sa place et qui est capable de la faire. Plus tu avances, plus les réponses deviennent claires. C’est à ça que ça sert, ces matchs-là. »

Poehling jouera un autre match

Il y a des jeunes qui n’ont pas répondu à l’appel contre une équipe rapide comme les Maple Leafs. Ryan Poehling appartient à cette catégorie.

Dans le département des bonnes nouvelles, l’Américain a gagné 58 % (7 en 12) de ses mises en jeu. Mais il ne gagnera pas un poste à Montréal uniquement pour son talent au cercle des mises en jeu.

« Le dernier match [contre Ottawa], il a été bon, a affirmé Ducharme. Ce soir, c’était un match plus tranquille. Et il va en avoir un autre jeudi. »

Poehling sera donc en uniforme pour un cinquième match sur six. Le choix de premier tour en 2017 ne pourra pas se plaindre advenant un renvoi avec le Rocket de Laval.

À la ligne bleue, Alexander Romanov a également connu une soirée pénible. Le Russe a perdu la rondelle à plusieurs reprises, terminant son match avec un dossier de -3.

S’il n’a pas trop cherché à défendre Ryan Poehling, Dominique Ducharme a rappelé que Romanov se retrouvait avec un partenaire très inexpérimenté en Gianni Fairbrother.

« J’ai vraiment aimé son dernier match à Montréal. Il était exactement où on veut qu’il soit. Ce soir, c’est peut-être le fait d’être jumelé à un jeune défenseur, il essayait d’en faire trop. Ça fait partie de la préparation pour la saison. »

Un immense défi

Chris Wideman, un défenseur en lutte pour l’un des derniers postes avec le grand club, n’a pas gagné de points lors de sa visite à Toronto.

À 31 ans, Wideman tente de relancer sa carrière dans la LNH après une année fructueuse à Novgorod dans la KHL.

« Ce camp est probablement le défi le plus difficile de ma vie, mais j’étais préparé et j’ai donné le meilleur de moi-même », a affirmé le défenseur droitier.

En matinée, Ducharme avait toutefois eu de très bons mots au sujet de l’ancien défenseur des Sénateurs, confirmant pratiquement sa place au sein de l’équipe.