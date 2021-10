[EN DIRECT] La famille de Joyce Echaquan réagit au rapport de la coroner

La famille de Joyce Echaquan réagit au rapport de la coroner.

«On trouve inacceptables les propos teintés de racisme et de préjugés», dit l'avocat de la famille, Me Patrick-Martin Maynard.

«Aucune manoeuvre de réanimation n'a été tentée. C'est ce manque de surveillance qui est au coeur de ce dossier. ll y aurait dû avoir une surveillance étroite, et il n'y en avait pas», déplore Me Maynard.

Il rajoute qu'il y a eu de la négligence à plusieurs niveaux, et que c'est inacceptable.

«Les recommandations de la coroner sont très importantes pour éviter qu'un tel décès ne se reproduise», ajoute Me Maynard.

«La famille est extrêmement déçue de l'enquête qui a été menée par l'Ordre des infimieres

On porte seulement attention à ce qu'il s'est passé dans la vidéo, on ne porte pas attention à ce qu'il s'est passé avant ou après.»

Me Maynard déplore qu'on n'ait pas porté attention au fait que Mme Echaquan était contentionnée et n'a pas reçu la surveillance ou les soins nécessaires.

«Une opération de relations publiques»

«La famille garde l'impression que cette démarche de l'Ordre était plus une opération de relations publiques. L'Ordre doit faire un travail plus approfondi pour aller au fonds des choses.»

Plusieurs éléments sont ressortis par rapport aux soins de Mme Echaquan.

«Des membres du personnel riaient, et semblaient ne pas s'en faire pour Mme Echaquan.»

Insatisfaite de la première enquête de l’Ordre des infirmières, la famille fera une nouvelle plainte auprès de l’organisation.

Elle prêtera aussi plainte formellement aux deux personnes au Collège des médecins, rajoute Me Maynard.

«On a un exemple parfait de racisme systémique», dit Me Maynard.

La réaction de son conjoint

«Nous tenons à saluer le rapport de Me Kamel qui nous semble juste», ajoute Carol Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan.

«Les droits de ma femmes, la mère de mes enfants, bafoués par les préjugés encore présents, c'est très difficile. Aujourd'hui au moins, on voit qu'on n'est pas les seuls», dit-il.

«Notre guérison passera par la vérité. Évidemment, nous n'avons pas encore toutes les réponses mais au moins, aujourd'hui nous avançons dans cette direction. Notre guérison passera aussi par l'espoir que d'autres familles comme la nôtre n'auront pas à vivre ce qu'on a vécu. Notre guérison passera par la justice pour Joyce. Joyce est morte parce qu'elle était une autochtone. Une femme avec sept merveilleux enfants, ce qu'elle avait de plus beau a été utilisé contre elle dans un système qui permet encore que ce genre d'événements surviennent.»