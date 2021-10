Décès de Joyce Echaquan: Legault reconnaît qu'il y a eu de la discrimination, mais pas du racisme systémique

Quelques heures après le point de presse de la coroner Géhane Kamel sur le décès de Joyce Echaquan, le premier ministre François Legault réagit.

«Ce matin, la coroner a déposé son rapport d'enquête sur le décès Joyce Echaquan. La conclusion est très claire: il y a eu des préjugés, de la discrimination, du racisme à l'endroit de Joyce Echaquan. On doit faire tout notre possible pour que ça ne se reproduise jamais», a affirmé M. Legault.

Au CISSS de Lanaudière, on a nommé un adjoint à la PDG qui provient de la communauté atikamekw. Des agents de liason ont aussi été embauchés. Une formation a commencé à être donnée à tous les employés sur la réalité autochtone. Déjà 12 000 employés du CISSS de Lanaudière ont reçu au moins trois heures de formation.

«Je voudrais m'adresser à la communauté autochtone. Je veux vous dire que personnellement, je trouve ça inacceptable, je trouve ça choquant que ça se passe en ce moment au Québec. On va faire tout notre possible pour que ça arrête.»

Le racisme systémique

M. Legault ne s'entend pas avec Me Géhane Kamel sur la définition du racisme systémique.

«Il y a beaucoup de définitions du racisme systémique», dit M. Legault. «Mais dans systémique, on dit relatif à un système dans son ensemble. Pour moi, un système, c'est quelque chose qui part d'en haut. Et pour le système de la santé, est-ce qu'il y a quelque chose qui part d'en haut et qui dit ''soyez discriminatoires envers les autochtones"? Pour moi, la réponse, c'est non.»

«Par contre, il y a des employés et des dirigeants qui ont des approches discriminatoires.»

«Il y a des Québécois qui pensent qu'il y a du racisme systémique, d'autres pas, mais l'important, c'est qu'on travaille tous ensemble pour combattre les préjugés et le racisme», dit M. Legault.

«Je ne veux pas minimiser la souffrance des Autochtones et leur colère, mais ce qui est important, c'est que ça arrête», dit le premier ministre. «Effectivement, je ne nie pas, il est évident que Mme Echaquan a été victime de préjugés.»

Oui, au Québec, il y a du racisme et des préjugés et de la discrimination, et on doit combattre ça tout ensemble.»

«Il faut agir, il faut former. J'ose espérer qu'actuellement, on va s'améliorer», dit-il.

