Ensemble Montréal veut encourager la pratique du vélo

Le parti de Denis Coderre, Ensemble Montréal, s’est engagé lundi à encourager la pratique du vélo dans la métropole, notamment à travers des ateliers destinés aux enfants dans des secteurs tels que Saint-Michel et Montréal-Nord.

«Nous souhaitons développer un réseau intelligent et réfléchi qui rapproche les communautés et les quartiers», a déclaré par communiqué Guillaume Lavoie, candidat à la mairie de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Dans cette optique, le parti promet, s’il est élu le 7 novembre, de bonifier les services offerts par BIXI et de collaborer avec la Société de transport de Montréal (STM) et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour implanter des stationnements pour vélo à proximité des stations de métro, gares ferroviaires et établissements scolaires.

La formation politique souhaite également sécuriser davantage les pistes cyclables déjà existantes, notamment par des réfections du pavage et l’ajout de sas vélos à certaines intersections. Le REV Saint-Denis sera pour sa part préservé dans son entièreté, mais bénéficiera d’ajout de signalisation. De même, Ensemble Montréal promet également de sécuriser les viaducs passant sous des voies ferrées.

En matière de développement cyclable, le parti de Denis Coderre promet de consulter la population pour l’implantation des prochains axes de vélos. Ceux-ci auront pour objectif de désenclaver certains quartiers, et de se connecter au reste du réseau.

«Les stratégies punitives de l’administration actuelle visant à exaspérer les automobilistes ne font que déplacer le problème et ne règlent rien. Il est plus que temps de développer un réseau de transport digne de l’époque dans laquelle on vit», a pour sa part déclaré Denis Coderre.

